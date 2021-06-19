BMS выплатит Eisai $3,1 млрд за совместную разработку и продажу онкопрепарата

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) и японская Eisai подписали соглашение о совместной разработке экспериментального препарата MORAb-202 для лечения солидных опухолей, включая рак яичников, легких и груди. На данный момент разработка, начатая Eisai, находится на ранней стадии исследования. Сумма сделки составит $3,1 млрд. Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) и японская Eisai подписали соглашение о совместной разработке экспериментального препарата MORAb-202 для лечения солидных опухолей, включая рак яичников, легких и груди. На данный момент разработка, начатая Eisai, находится на ранней стадии исследования. Сумма сделки составит $3,1 млрд.

BMS заплатит $650 млн Eisai – эти выплаты будут включать расходы на исследования и разработки. Японская фармкомпания также получит промежуточные платежи на сумму до $2,45 млрд. Компании будут совместно разрабатывать и продавать препарат MORAb-202 в Азии, Европе, США и Канаде. Также BMS обязуется платить Eisai роялти с продаж за пределами территорий, на которых компании совместно будут реализовывать средство.

Ранее BMS заявила о намерении купить за $1,38 млрд права на разработку американской биотехнологической компании Agenus – экспериментального препарата AGEN1777 для иммунотерапии онкологических заболеваний, в основном немелкоклеточного рака легкого.

Reuters пишет, что BMS делает ставку на продажу своего препарата Опдиво (ниволумаб) на рынке, где в настоящее время доминирует пембролизумаб (Китруда от MSD). Оба лексредства входят в ТОП5 госзакупок онкопрепаратов в России по итогам первой половины 2019 года.

Eisai – японская фармацевтическая компания, входящая в ТОП30 крупнейших профильных компаний в мире. Главный офис Eisai расположен в Токио, также есть представительства в США и в Европе. Выручка компании за 2020 год составила $6,3 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $1,1 млрд.

Bristol-Myers Squibb – глобальная американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Доход компании в 2020 году составил $42 млрд, чистая прибыль – $11,1 млрд.