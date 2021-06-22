Аптеки просят упростить систему налогообложения для фармотрасли

Аптеки обратились к Госдуме с просьбой упростить систему налогообложения. После перехода с ЕНВД на УСН организациям приходится работать в условиях жесткой экономии, а порой и уходить с рынка. Нерентабельность бизнеса подтверждают и депутаты Госдумы.
После отмены ЕНВД региональные сети уходят с рынка из-за нерентабельности бизнеса. В связи с этим СРО «Ассоциация независимых аптек» от лица Альянса фармассоциаций обратилась к Комитету по охране здоровья Госдумы с просьбой упростить систему налогообложения для фармотрасли (копия письма есть в распоряжении «ФВ»).
Что происходит с рынком
Фармрынок становится убыточным — маленьких игроков поставили на грань выживания, рассказал «ФВ» депутат от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.
По его словам, отмена ЕНВД и новые правила лицензирования и маркировки лекарств превратили малый фармбизнес из низкомаржинального в нерентабельный. «Если сети сегодня что-то и зарабатывают, то не более 5%. В некоторых случаях маржа сведена к нулю и даже отрицательным значениям», — заявил Натаров.
Предложение аптек
Как считают в ассоциации, переход с ЕВНД на УСН поставил многие региональные аптечные организации в условия жесткой экономии и вынужденного сокращения рабочих мест. Это существенно сказалось на лекарственном обеспечении населения в виде сокращения аптечного ассортимента. «Многие аптеки были вынуждены закончить свою деятельность, не выдержав резко увеличившегося налогового бремени», — следует из обращения.
В 2020 году аптеки уже обращались с похожей просьбой к главе Минэкономразвития, но не получили никакой обратной связи от профильного министерства. Ситуация продолжает развиваться негативно: субъекты, в которых не снизили ставки по УСН, теряют налогоплательщиков, переезжающих в регионы с более приемлемыми налоговыми условиями.
Для решений проблемы ассоциация предлагает:
- Уменьшить ставки по УСН для аптечных организаций на региональном уровне в качестве меры поддержки малого и среднего аптечного бизнеса.
- Увеличить предельный размер доходов (годовой выручки) плательщика УСН, установленного ст. 346.12 НК РФ, до 400 млн руб. Предложение аргументируют тем, что, несмотря на рост товарооборота, доходность малых аптечных сетей и единичных аптек не увеличилась в связи с возросшими издержками (налоговые расходы, растущие тарифы на коммунальные услуги, установки онлайн-касс и т.д.). При этом, при увеличении товарооборота чуть выше 200 млн руб. в год, аптеки вынуждены переходить с упрощенного режима налогообложения на обычный.
- Расширить перечень расходов, содержащихся в ст.346.16 НК РФ, на которые налогоплательщик УСН может уменьшить доходы.
Эти меры, по мнению ассоциации, позволят создать благоприятные условия для развития малого аптечного бизнеса, сохранить налогоплательщиков в своих субъектах, не сокращать рабочие места в регионах и сохранить лекобеспечение на высоком уровне.
О негативных последствиях перехода с ЕНВД на иные системы налогообложения отрасль предупреждала уже давно, пояснила «ФВ» директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. По ее словам, налоги аптечных организаций выросли в 8—10 раз. Аптеки не умещаются в лимит УСН, поскольку закупки лекарств и антисептиков в аптеках продолжают увеличиваться в связи с пандемией, ссылается Преснякова на данные регионов. При этом расходы организаций также продолжают расти, в результате чего выручка сетей по факту не растет, но доступ к упрощенной схеме для них закрывается.
Более того, аптечные налоги напрямую связаны с ценообразованием лекарств и их конечной ценой для потребителя. Скажется на доступности лекарств и возможная отмена уведомительного режима маркировки лекарств. В результате, при столкновении этих факторов, рынок рискует вновь столкнуться с ситуацией, когда лекарства перестанут доходить до потребителя вовремя и в нужных количествах.
|В начале июня ассоциация уже обращалась к правительству с просьбой продлить действие уведомительного режима маркировки лекарств до 1 февраля в связи с трудностями региональных аптечных организаций.
Депутаты услышали
В этот раз депутаты прислушались к мнению аптечных организаций. По словам Натарова, внезапно возникшие расходы после введения маркировки, сопровождающиеся новыми расчетами по налогам, действительно привели к нерентабельности малого аптечного бизнеса. Он также отметил, что рост цен на лекарства не принес выгоды аптекам. «Рост дала сама фармацевтическая субстанция — то есть лекарственные средства, завязанные на импорте. Производители и поставщики субстанции сегодня, возможно, и в плюсе, но аптеки в минусе», — рассуждает он.
Депутат заявил, что он и его коллеги обсудят вопрос налоговых послаблений для фармотрасли в Госдуме и подготовят свои предложения. Он будет поднят уже на осенней сессии.
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik