Минпромторг выступил за продление упрощенного механизма приемки лекарств

Минпромторг России и оператор ЦРПТ поддержали инициативу бизнеса по продлению упрощенной схемы приемки лекарств после 1 июля 2021 года, сообщает ведомство. Проект соответствующего постановления передан в Минздрав, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе рабочего совещания по вопросам маркировки лекарств.

«От отраслевого сообщества поступило предложение сохранить возможность применения схемы 702 после 1 июля. Мы и Оператор ЦРПТ эту инициативу бизнеса поддерживаем. Минпромторг разработал и передал в Минздрав проект постановления правительства России, которое предусматривает возможность использования данной схемы в отношении лекарств с разрешением от Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот», – заявил Виктор Евтухов.

Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года. Он также отметил, что оператором ЦРПТ были проведены масштабные работы: более чем в 10 раз увеличены технические мощности системы, кардинально перестроены службы работы техподдержки, обновлено программное обеспечение. Среднее время обработки документов, направленных в систему, составляет на сегодняшний день менее минуты.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Производители и дистрибьюторы имели право реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения поставщика.

gxpnews