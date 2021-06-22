Минздрав одобрил исследование первой моновакцины от коклюша Центра Гамалеи

Минздрав России одобрил клинические испытания первой самостоятельной живой вакцины от коклюша, сообщает «ФВ». Препарат разработал Центр имени Гамалеи.

Новая вакцина будет называться «ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша». По информации из Государственного реестра клинических исследований, она уже прошла IIа фазу испытаний для определения иммуногенности и безопасности при использовании двух способов введения – в виде капель и спрея для носа.

Исследование, новая фаза которого вот-вот начнется, будет рандомизированным, слепым и плацебо-контролируемым. Группы взрослых добровольцев получат либо новую вакцину, либо неактивное вещество. Затем исследователи проверят способность вакцины вызывать иммунный ответ и ее безопасность.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, коклюш входит в число значимых причин детской смертности. Заболеваемость коклюшем в России за январь–август 2010–2020 годов составляла 2,77 случая на 100 тыс. населения, сообщал в конце 2020 года Роспотребнадзор.

gxpnews