GSK сообщила об эффективности препарата сотровимаб при терапии COVID-19

Препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) для лечения COVID-19, созданный британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology, снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений от SARS-CoV-2, говорится пресс-релизе GSK.

«Сотровимаб — это моноклональное антитело, разработанное для борьбы SARS-CoV-2. Доклинические данные предполагают, что он может блокировать проникновение вируса в здоровые клетки и очищать инфицированные клетки. Антитело связывается с эпитопом SARS-CoV-2, который является общим с SARS-CoV-1 (вирусом, вызывающим SARS), что указывает на то, что эпитоп является высококонсервативным, что может затруднить развитие устойчивости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат показал 79%-ное снижение числа случаев госпитализации или смерти среди пациентов.

VIR-7831 — антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию, которая проводится внутривенно.

В конце мая использование препарата было одобрено FDA, а в начале июня — в ОАЭ и Кувейте. 7 мая Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе данного препарата. GSK и Vir проводят также испытания другого моноклонального антитела — VIR-7832, которое должно активизировать работу T-клеточного иммунитета при COVID-19.

gxpnews