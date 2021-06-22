В Россию поступила первая партия незарегистрированного онкопрепарата Онкаспар

В Россию поступила партия незарегистрированного препарата для детей с острым лифомбластным лейкозом Онкаспар (пэгаспаргаза) от Servier. В мае 2021 года Правительство РФ распорядилось закупить и ввезти 1 970 упаковок препарата. В Россию поступила партия незарегистрированного препарата для детей с острым лифомбластным лейкозом Онкаспар (пэгаспаргаза) от Servier. В мае 2021 года Правительство РФ распорядилось закупить и ввезти 1 970 упаковок препарата.

Ввозом и доставкой препарата занимается Московский эндокринный завод (МЭЗ). Пока ввезено 1 395 упаковок из 1 970 ожидаемых. Партия будет направлена в 70 российских медучреждений. Остальные 575 упаковок ожидаются в августе 2021 года.

В мае 2021 года Правительство РФ выделило 520 млн рублей на закупку Онкаспара за рубежом.

Регистрация Онкаспара была отозвана в России в августе 2019 года прежним производителем препарата – немецкой компанией Medac, после того как с 2018 года права на Онкаспар вместе с портфелем онкопрепаратов Shire перешли к Servier. С осени 2019 года препарат стал ввозиться по регламенту для незарегистрированных препаратов – после решения врачебной комиссии или за счет средств благотворительных организаций.

В начале 2020 года детские онкогематологи жаловались на низкое качество отечественных дженериков аспарагиназы и цитарабина и недоступность оригинальных импортных препаратов. Позднее Servier объявила о намерении снова зарегистрировать препарат в России, уже по единому регламенту Евразийского экономического союза. До этих пор власти решили обеспечивать пациентов Онкаспаром через экстренную закупку МЭЗ. В 2020 году МЭЗ ввез 1 500 упаковок Онкаспара.

В марте 2021 года Servier начала КИ II фазы Онкаспара в России. При этом в ноябре 2020 года компания «Фармамондо» подала досье на регистрацию в РФ индийского дженерика пэгаспаргазы от Gennova.