Исследование: терапия COVID-19 ремдесивиром снижает вероятность смерти

Американская Gilead Sciences 21 июня сообщила, что, согласно проведенным ею клиническим исследованиям (КИ), препарат ремдесивир (ТН Веклури) снижает смертность у госпитализированных пациентов с COVID-19 и увеличивает вероятность выписки после курса лечения. В этот же день британская GlaxoSmithKline (GSK) совместно со своим американским партнером Vir озвучили окончательные результаты КИ препарата sotrovimab (известного также как VIR-7831 или GSK4182136). Согласно результатам КИ, лексредство снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов с высоким риском развития COVID-19, если заболевание выявлено на ранней стадии. Американская Gilead Sciences 21 июня сообщила, что, согласно проведенным ею клиническим исследованиям (КИ), препарат ремдесивир (ТН Веклури) снижает смертность у госпитализированных пациентов с COVID-19 и увеличивает вероятность выписки после курса лечения. В этот же день британская GlaxoSmithKline (GSK) совместно со своим американским партнером Vir озвучили окончательные результаты КИ препарата sotrovimab (известного также как VIR-7831 или GSK4182136). Согласно результатам КИ, лексредство снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов с высоким риском развития COVID-19, если заболевание выявлено на ранней стадии.

В КИ Gilead приняли участие 98,6 тысячи пациентов. Они состояли из трех ретроспективных исследований реального лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19. Также были изучены данные о смертности и выписке из стационара пациентов, получавших ремдесивир. Согласно результатам всех трех КИ, при приеме Веклури наблюдается низкая смертность от COVID-19. Пациенты, получавшие Веклури, имели значительно более низкий риск смертности как на 14-й день, так и на 28-й день по сравнению с пациентами, не получавшими терапию препаратом.

В двух ретроспективных исследованиях наблюдались тенденции и результаты лечения в США. Как сообщили в компании, риск смертности у пациентов, получавших терапию ремдесивиром, был ниже на 23%. В третьем, интернациональном, исследовании сравнивались результаты пациентов, получавших 10-дневный курс лечения Веклури, с результатами тех, кто получал стандартную медицинскую помощь. Согласно результатам данного КИ, было выявлено, что лечение Веклури снижает риск смертности на 54% в течение 28 дней.

В другом международном двойном слепом плацебо-контролируемом КИ ACTT-1 ученые пришли к выводу, что среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 и принимавших ремдесивир, на 29-й день наблюдалась тенденция к снижению смертности.

В конце мая 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) предложило продлить на год условное маркетинговое одобрение ремдесивира. Препарат получил условное одобрение ЕМА в июле 2020 года для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией в случае необходимости кислородной поддержки. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило Веклури для лечения COVID-19 осенью 2020 года.

Фармкомпании GSK и Vir 21 июня 2021 года также объявили, что их совместно разработанный препарат sotrovimab при терапии COVID-19 на ранней стадии снижает риск госпитализации и смерти среди пациентов с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. Также в компаниях заявили, что Национальный институт здравоохранения США рекомендовал sotrovimab для лечения таких пациентов при выявлении у них коронавирусной инфекции легкой или средней степени тяжести. В конце мая FDA одобрило экстренное применение лексредства для амбулаторного лечения COVID-19.

Sotrovimab представляет собой моноклональное антитело двойного действия, которое было выбрано для клинической разработки на основании его способности как блокировать проникновение вируса в здоровые клетки, так и очищать инфицированные клетки.