Города-миллионники занимают более 35% аптечного рынка в России

В России насчитывается 16 городов-миллионников. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году общий объем проданных аптечных товаров в них составлял почти 520 млрд руб. – это более 35% всего розничного рынка России. Относительно 2019 года стоимостный объем рынка в этих городах вырос на 14%. Больше всего на аптечный ассортимент тратят в Краснодаре – в среднем более 20 тыс. руб. в год на каждого жителя.

Какие города

В России статус города-миллионника получили в настоящее время 16 городов. Краснодар стал 16-м городом, которому Росстат присвоил статус миллионника в 2018 году, однако, по официальным данным службы, на начало 2020 года в городе было 933 тыс. жителей. Несмотря на это, Краснодар по аптечным продажам занимает пятое место на рынке, обогнав 11 городов-миллионников.

Источник: AlphaRM

Москва среди миллионников самый многочисленный город и занимает значительную долю на аптечном рынке – более 12% продаж всех аптек России. Среди миллионных городов на столицу приходится более 35% доли рынка. Санкт-Петербург второй по численности и по объему аптечного рынка – среди миллионников у него доля в 19,5%. Новосибирск (доля 4,9%) и Екатеринбург (доля 3,8%) в рейтинге на третьем и четвертом местах соответственно.

Источник: AlphaRM

Что покупают жители

Если разделить аптечный ассортимент на три основных вида: лекарственные препараты, БАД и прочий ассортимент (в него входят антисептики, тесты, косметические средства и т.п.), то большая часть (более 70%) приходится на препараты. Прочий ассортимент на втором месте по объему продаж в аптеках (менее 20%), биодобавки занимают самую малую долю — около 7%.

Источник: AlphaRM

Самые популярные аптечные товары за два последних года в исследуемых городах можно увидеть в таблице ТОР3 МНН. К примеру, в Москве жители больше всего тратят на сосудосуживающие капли в нос ксилометазолин, на втором месте — препарат ривароксабан (антикоагулянт «Ксарелто»), а на третьей позиции расположилось лекарство, применяющееся при варикозном расширении вен, — диосмин+гесперидин. Интересно, что во многих городах в ТОР3 в ушедшем году попали противовирусные средства и антикоагулянты, ранее не присутствовавшие в первой тройке. Такие изменения связаны с ажиотажным спросом на данные препараты во время пандемии коронавирусной инфекции.

ТОР3 лидирующих МНН в городах миллионниках в 2019—2020 годах Город Рейтинг Лидирующие МНН 2019 2020 Москва 1 Ксилометазолин Ксилометазолин 2 Ривароксабан Ривароксабан 3 Ибупрофен Диосмин+Гесперидин Санкт-Петербург 1 Ривароксабан Диосмин+Гесперидин 2 Диосмин+Гесперидин Ксилометазолин 3 Ксилометазолин Ривароксабан Волгоград 1 Бисопролол Апиксабан 2 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 3 Панкреатин Ксилометазолин Воронеж 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Панкреатин Ксилометазолин 3 Ривароксабан Ривароксабан Екатеринбург 1 Диосмин+Гесперидин Ксилометазолин 2 Ксилометазолин Риамиловир 3 Панкреатин Умифеновир Казань 1 Ибупрофен Апиксабан 2 Ксилометазолин Ривароксабан 3 Урсодезоксихолевая кислота Умифеновир Краснодар 1 Ксилометазолин Ксилометазолин 2 Панкреатин Панкреатин 3 Ривароксабан Ривароксабан Красноярск 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Панкреатин Ксилометазолин 3 Поливитамины+Минералы Умифеновир Нижний Новгород 1 Бисопролол Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Ксилометазолин Ксилометазолин 3 Панкреатин Умифеновир Новосибирск 1 Ибупрофен Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Ксилометазолин Ксилометазолин 3 Урсодезоксихолевая кислота Ривароксабан Омск 1 Бисопролол Апиксабан 2 Ибупрофен Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 3 Ксилометазолин Ксилометазолин Пермь 1 Ксилометазолин Ксилометазолин 2 Нимесулид Ривароксабан 3 Панкреатин Умифеновир Ростов-на-Дону 1 Диосмин+Гесперидин Диосмин+Гесперидин 2 Ксилометазолин Ксилометазолин 3 Нимесулид Нимесулид Самара 1 Диосмин+Гесперидин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Ксилометазолин Ксилометазолин 3 Этилметилгидроксипиридина сукцинат Ривароксабан Уфа 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты 2 Панкреатин Панкреатин 3 Этилметилгидроксипиридина сукцинат Умифеновир Челябинск 1 Диосмин+Гесперидин Апиксабан 2 Ксилометазолин Ксилометазолин 3 Панкреатин Умифеновир Источник: AlphaRM

Доля прочего ассортимента среди всех аптечных товаров в Москве выше, чем в других городах-миллионниках, – 19,6%. В столичном регионе жители из данной группы товаров больше всего тратят на средства для лечения опорно-двигательного аппарата – сюда в основном входят протезы синовиальной жидкости в виде инъекций. В 2020 году население Москвы потратило 1,2 млрд руб. на эту группу препаратов. На втором месте у жителей Москвы препараты для лечения заболеваний носа местного применения (на основе морской воды и соли). В Северной столице все наоборот: на первую позицию выходят средства на основе морской воды, а на второй строчке – препараты, замещающие синовиальную жидкость.

В остальных городах рейтинг групп прочего ассортимента примерно такой же: более всего спросом пользуются капли в нос, промывающие растворы на основе морской воды и соли, затем – препараты для лечения опорно-двигательного аппарата и на третьем месте — препараты, применяемые при сухости глаз.

Рынок БАД в изучаемых городах представлен большим количеством брендов (около 4 тыс.). В первую пятерку лидеров в основном входят витаминные средства и пробиотики. Лидером почти во всех городах в 2020 году был бренд «Солгар». Доля рынка в городах-миллионниках марки «Солгар» среди биодобавок составляет 9%. В тройку лидеров в ушедшем году также попал витамин D3 «Детримакс». В 2020 году на витамин D3 повысился спрос также из-за пандемии, некоторые специалисты советовали витамин для предупреждения тяжелых симптомов при COVID-19.

Сколько тратят жители

Средние затраты жителя миллионного города в России в 2020 году составили более 15 тыс. руб. Годом ранее на каждого жителя приходилось около 13 тыс. руб. Таким образом, за год расходы увеличились примерно на 13%. Уровень затрат жителей на аптечные товары в анализируемых городах неодинаковы. Казалось бы, что больше всего должен тратить житель столицы, но при анализе выясняется, что Москва в этом рейтинге только на пятом месте.

Самыми «расточительными» оказались жители Краснодара – в год на одного человек приходится более 20 тыс. руб. Это усредненные данные, одни жители тратят меньше, другие – больше. На втором месте по затратам жителей город Санкт-Петербург – около 19 тыс. руб. на одного жителя. Стоит сказать, что высокая планка расходов в городах задана не только городскими жителями: частое явление, когда жители пригородных районов приезжают за дорогими лекарствами в город, так как ассортимент в городских аптеках обычно шире, чем в сельских.

В столичном регионе расходы одного человека на покупку аптечного товара составляют примерно 14,5 тыс. руб. в год. Это на 10% больше, чем в 2019 году. За год расходы увеличились во всех городах-миллионниках. Более всего в Красноярске – на 29%, менее всего в Екатеринбурге – на 4%.

Источник: AlphaRM

Сколько аптек в городе

Еще одним значимым критерием городов-миллионников является количество аптек в черте города. В среднем на каждые 10 тыс. жителей в России приходится 4,7 аптек. В миллионных городах этот показатель разнится. Больше всего аптек на 10 тыс. человек в Краснодаре – 8,4. В Москве этот показатель равен 3,7, а в Северной столице самое низкое число аптек на 10 тыс. жителей – 3,6.