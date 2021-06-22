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Города-миллионники занимают более 35% аптечного рынка в России

В России насчитывается 16 городов-миллионников. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году общий объем проданных аптечных товаров в них составлял почти 520 млрд руб. – это более 35% всего розничного рынка России. Относительно 2019 года стоимостный объем рынка в этих городах вырос на 14%. Больше всего на аптечный ассортимент тратят в Краснодаре – в среднем более 20 тыс. руб. в год на каждого жителя.

Какие города

В России статус города-миллионника получили в настоящее время 16 городов. Краснодар стал 16-м городом, которому Росстат присвоил статус миллионника в 2018 году, однако, по официальным данным службы, на начало 2020 года в городе было 933 тыс. жителей. Несмотря на это, Краснодар по аптечным продажам занимает пятое место на рынке, обогнав 11 городов-миллионников.

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Источник: AlphaRM

Москва среди миллионников самый многочисленный город и занимает значительную долю на аптечном рынке – более 12% продаж всех аптек России. Среди миллионных городов на столицу приходится более 35% доли рынка. Санкт-Петербург второй по численности и по объему аптечного рынка – среди миллионников у него доля в 19,5%. Новосибирск (доля 4,9%) и Екатеринбург (доля 3,8%) в рейтинге на третьем и четвертом местах соответственно.

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Источник: AlphaRM

Что покупают жители

Если разделить аптечный ассортимент на три основных вида: лекарственные препараты, БАД и прочий ассортимент (в него входят антисептики, тесты, косметические средства и т.п.), то большая часть (более 70%) приходится на препараты. Прочий ассортимент на втором месте по объему продаж в аптеках (менее 20%), биодобавки занимают самую малую долю — около 7%.

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Источник: AlphaRM

Самые популярные аптечные товары за два последних года в исследуемых городах можно увидеть в таблице ТОР3 МНН. К примеру, в Москве жители больше всего тратят на сосудосуживающие капли в нос ксилометазолин, на втором месте — препарат ривароксабан (антикоагулянт «Ксарелто»), а на третьей позиции расположилось лекарство, применяющееся при варикозном расширении вен, — диосмин+гесперидин. Интересно, что во многих городах в ТОР3 в ушедшем году попали противовирусные средства и антикоагулянты, ранее не присутствовавшие в первой тройке. Такие изменения связаны с ажиотажным спросом на данные препараты во время пандемии коронавирусной инфекции.

ТОР3 лидирующих МНН в городах миллионниках в 2019—2020 годах
Город Рейтинг Лидирующие МНН
2019 2020
Москва 1 Ксилометазолин Ксилометазолин
2 Ривароксабан Ривароксабан
3 Ибупрофен Диосмин+Гесперидин
Санкт-Петербург 1 Ривароксабан Диосмин+Гесперидин
2 Диосмин+Гесперидин Ксилометазолин
3 Ксилометазолин Ривароксабан
Волгоград 1 Бисопролол Апиксабан
2 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
3 Панкреатин Ксилометазолин
Воронеж 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Панкреатин Ксилометазолин
3 Ривароксабан Ривароксабан
Екатеринбург 1 Диосмин+Гесперидин Ксилометазолин
2 Ксилометазолин Риамиловир
3 Панкреатин Умифеновир
Казань 1 Ибупрофен Апиксабан
2 Ксилометазолин Ривароксабан
3 Урсодезоксихолевая кислота Умифеновир
Краснодар 1 Ксилометазолин Ксилометазолин
2 Панкреатин Панкреатин
3 Ривароксабан Ривароксабан
Красноярск 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Панкреатин Ксилометазолин
3 Поливитамины+Минералы Умифеновир
Нижний Новгород 1 Бисопролол Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Ксилометазолин Ксилометазолин
3 Панкреатин Умифеновир
Новосибирск 1 Ибупрофен Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Ксилометазолин Ксилометазолин
3 Урсодезоксихолевая кислота Ривароксабан
Омск 1 Бисопролол Апиксабан
2 Ибупрофен Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
3 Ксилометазолин Ксилометазолин
Пермь 1 Ксилометазолин Ксилометазолин
2 Нимесулид Ривароксабан
3 Панкреатин Умифеновир
Ростов-на-Дону 1 Диосмин+Гесперидин Диосмин+Гесперидин
2 Ксилометазолин Ксилометазолин
3 Нимесулид Нимесулид
Самара 1 Диосмин+Гесперидин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Ксилометазолин Ксилометазолин
3 Этилметилгидроксипиридина сукцинат Ривароксабан
Уфа 1 Ксилометазолин Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты
2 Панкреатин Панкреатин
3 Этилметилгидроксипиридина сукцинат Умифеновир
Челябинск 1 Диосмин+Гесперидин Апиксабан
2 Ксилометазолин Ксилометазолин
3 Панкреатин Умифеновир
Источник: AlphaRM

Доля прочего ассортимента среди всех аптечных товаров в Москве выше, чем в других городах-миллионниках, – 19,6%. В столичном регионе жители из данной группы товаров больше всего тратят на средства для лечения опорно-двигательного аппарата – сюда в основном входят протезы синовиальной жидкости в виде инъекций. В 2020 году население Москвы потратило 1,2 млрд руб. на эту группу препаратов. На втором месте у жителей Москвы препараты для лечения заболеваний носа местного применения (на основе морской воды и соли). В Северной столице все наоборот: на первую позицию выходят средства на основе морской воды, а на второй строчке – препараты, замещающие синовиальную жидкость.

В остальных городах рейтинг групп прочего ассортимента примерно такой же: более всего спросом пользуются капли в нос, промывающие растворы на основе морской воды и соли, затем – препараты для лечения опорно-двигательного аппарата и на третьем месте — препараты, применяемые при сухости глаз.

Рынок БАД в изучаемых городах представлен большим количеством брендов (около 4 тыс.). В первую пятерку лидеров в основном входят витаминные средства и пробиотики. Лидером почти во всех городах в 2020 году был бренд «Солгар». Доля рынка в городах-миллионниках марки «Солгар» среди биодобавок составляет 9%. В тройку лидеров в ушедшем году также попал витамин D3 «Детримакс». В 2020 году на витамин D3 повысился спрос также из-за пандемии, некоторые специалисты советовали витамин для предупреждения тяжелых симптомов при COVID-19.

Сколько тратят жители

Средние затраты жителя миллионного города в России в 2020 году составили более 15 тыс. руб. Годом ранее на каждого жителя приходилось около 13 тыс. руб. Таким образом, за год расходы увеличились примерно на 13%. Уровень затрат жителей на аптечные товары в анализируемых городах неодинаковы. Казалось бы, что больше всего должен тратить житель столицы, но при анализе выясняется, что Москва в этом рейтинге только на пятом месте.

Самыми «расточительными» оказались жители Краснодара – в год на одного человек приходится более 20 тыс. руб. Это усредненные данные, одни жители тратят меньше, другие – больше. На втором месте по затратам жителей город Санкт-Петербург – около 19 тыс. руб. на одного жителя. Стоит сказать, что высокая планка расходов в городах задана не только городскими жителями: частое явление, когда жители пригородных районов приезжают за дорогими лекарствами в город, так как ассортимент в городских аптеках обычно шире, чем в сельских.

В столичном регионе расходы одного человека на покупку аптечного товара составляют примерно 14,5 тыс. руб. в год. Это на 10% больше, чем в 2019 году. За год расходы увеличились во всех городах-миллионниках. Более всего в Красноярске – на 29%, менее всего в Екатеринбурге – на 4%.

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Источник: AlphaRM

Сколько аптек в городе

Еще одним значимым критерием городов-миллионников является количество аптек в черте города. В среднем на каждые 10 тыс. жителей в России приходится 4,7 аптек. В миллионных городах этот показатель разнится. Больше всего аптек на 10 тыс. человек в Краснодаре – 8,4. В Москве этот показатель равен 3,7, а в Северной столице самое низкое число аптек на 10 тыс. жителей – 3,6.

Рейтинг городов-миллионников по количеству аптечных точек на декабрь 2020 года
Рейтинг Город Количество аптек в городе Количество жителей на 1 аптеку, тыс. чел. Количество аптек на 10 тыс. жителей, шт.
1 Москва 4679 2,7 3,7
2 Санкт-Петербург 1939 2,8 3,6
3 Новосибирск 869 1,9 5,3
4 Краснодар 779 1,2 8,4
5 Екатеринбург 764 2,0 5,1
7 Ростов-на-Дону 700 1,6 6,2
6 Казань 700 1,8 5,6
8 Нижний Новгород 679 1,8 5,4
9 Воронеж 673 1,6 6,4
10 Омск 617 1,9 5,3
11 Самара 598 1,9 5,2
12 Пермь 594 1,8 5,6
13 Красноярск 583 1,9 5,3
14 Челябинск 578 2,1 4,8
15 Уфа 560 2,0 5,0
16 Волгоград 475 2,1 4,7

Вероника Догузова
pharmvestnik

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21 июня, 2021 | Просмотров: 103