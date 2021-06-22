Минпромторг поддержал продление упрощенного режима работы системы маркировки лекарств

Минпромторг России и Оператор ЦРПТ поддержали инициативу бизнеса по продлению упрощенной схемы приемки лекарств до февраля будущего года. Проект соответствующего постановления передан в Минздрав России.

Упрощенная схема приемки лекарств, отмены действия которой участники рынка ждали с 1 июля этого года, может быть сохранена до февраля 2022 года. Соответствующую инициативу одобрили Минпромторг России и Оператор ЦРПТ. Они направили проект постановления «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» (имеется в распоряжении «ФВ») в Минздрав России, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Минпромторг разработал и передал в Минздрав проект постановления Правительства России, которое предусматривает возможность использования данной схемы в отношении лекарств с разрешением от Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот, — сказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе рабочего совещания по вопросам маркировки лекарств. — Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года».

Как указано в пояснительной записке, проект постановления предусматривает возможность использования субъектами обращения лекарственных средств упрощенной схемы оприходования (702) после 1 июля 2021 года с ограничением на ее использование только для лекарственных препаратов, получившим разрешение от Росздравнадзора на их ввод в гражданский оборот и находящихся в статусе «в обороте», исключение возможности использования субъектами обращения лекарственных средств схемы упрощенного обратного акцептования импорта (схема 703).

Ожидается, что использование указанной схемы позволит субъектам обращения лекарственных средств: ликвидировать проблемы пересортицы (особенно сложные при территориальной удаленности поставки), решить проблемы отсутствия ответа от поставщика (по техническим или административным причинам), решить проблемы несоответствия сведений, переданных поставщиком и фактически прибывшим товаром.

Таким образом, положения проекта постановления направлены на улучшение положения субъектов обращения лекарств в части упрощения их оприходования.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации имели право реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения поставщика. О продлении действия этого режима просили несколько фармацевтических ассоциаций, включая СПФО и Ассоциацию независимых аптек.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Екатерина Погонцева

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