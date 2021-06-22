В Геленджике обсудят дальнейшую судьбу маркетинговых контрактов

24–25 июня в Геленджике состоится расширенное заседание дискуссионного клуба «PROекции Будущего» на актуальные темы для фармкомпаний, аптечных сетей, дистрибьюторов, логистов и других активных участников российской фармацевтической отрасли.

В ходе дискуссии эксперты подведут итоги первого полугодия 2021 года; обсудят, как поменяли рынок законы, принятые за последние пять лет; определят риски и болевые точки фармрынка, а также проведут «круглые столы», на которых представят эффективные бизнес-решения. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке ГК «Сантэнс», PharmaSpace, PharmaTrace и Sooplata.

О прозрачных инструментах ритейл-маркетинга, которые будут доступны для фармпроизводителей и фармритейлеров в 2022 году, расскажет генеральный директор «Лекарственной экосистемы», GR директор ГК «Сантэнс», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев.

«Основной премьерой, ожидающей нас в приближающемся осенне-зимнем фармацевтическом сезоне, станет драма под названием «Законодательное ограничение взаимоотношений фармритейла с фармпроизводителями», – пояснил Герман Иноземцев. – Размер вознаграждения, выплачиваемого АС в связи с приобретением ими у дистрибьютора или производителя определенного количества ЛП или оплаты услуг по продвижению, выкладке или мерчандайзингу этой продукции, не сможет превышать 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов. Таким образом, занавес опускается над «объемниками» и над «маркетинговыми услугами». В этих условиях уже сейчас необходимо трезво оценить легальные и прозрачные инструменты взаимодействия производителей и аптечных сетей для обеспечения более высокого и гибкого сервиса для населения и его лекарственного обеспечения качественными и надежными средствами».

Информация от компании

Группа компаний «Сантэнс» – информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

PharmaTrace – инновационная IT-компания – разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Sooplata 2.0 – организация программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в крупных аптечных сетях. 45 брендов и 25 тысяч аптек по всей России уже подключены и готовы обслуживать пациентов по индивидуальной программе.

Материал партнера: «Сантэнс»

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