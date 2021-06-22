Неиспользованные запасы психотропных лекарств начнут перераспределяться между регионами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №912, в соответствии с которым неиспользованные запасы психотропных лекарств для лечения тяжелых неврологических заболеваний будут регулярно перераспределяться между регионами. Об этом сообщается на портале правительства.

Региональные органы здравоохранения будут каждый квартал направлять в Минпромторг данные о невостребованных остатках того или иного препарата и при необходимости подавать заявки на дополнительную партию лекарств. На основе полученной информации министерство будет перераспределять их между регионами. Препараты, о которых идет речь, содержат психотропные вещества, поэтому их ввоз и хранение строго контролируются государством.

«Отсутствие препаратов вынуждает людей привозить их из-за границы или покупать у неизвестных продавцов в интернете, хотя это нарушение российского законодательства и есть риск получить фальсификат. Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям, нуждающимся в подобных препаратах, получать их своевременно и легально, правительство утвердило порядок их перераспределения», – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 июня.

По словам премьер-министра, новый порядок будет действовать в ближайшие три года.

«За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России», – отметил глава правительства.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства № 230 от 05.03.2020 года.

Елена Сидорова

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