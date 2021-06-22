ЕС проиграл AstraZeneca суд по срыву поставок вакцин

Европейский союз проиграл суд AstraZeneca по поставкам вакцин в Европу, сообщает Reuters. Ранее AstraZeneca взяла на себя обязательство поставить к концу июня 300 млн доз вакцины в Евросоюз. Но из-за задержек на производстве компания пересмотрела это количество до 100 млн доз. Это повлияло на кампанию по вакцинации в Европе и ЕС подал иск к компании, требуя обеспечить 120 млн доз к концу июня.

Однако судья постановил, что AstraZeneca должна доставить только 80,2 млн доз к 27 сентября, эта дата установлена как крайний срок. Производитель в свою очередь заявил, что «значительно превысит» этот показатель. В заявлении суда также говорится, что AstraZeneca должна поставить 15 млн доз к 26 июля, 20 млн к 23 августа и еще 15 млн к 27 сентября. В итоге общее количество доз составит 50 млн в дополнение к 30 млн, которые уже были переданы ЕС, когда началось разбирательство.

«В случае несоблюдения сроков, указанных в постановлении, AstraZeneca столкнется с штрафом в размере «10 евро (11,8 долл.) за недоставленную дозу», — заявил судья. Это меньше, чем штраф в размере 10 евро за дозу за каждый просроченный день, который ЕС требовал в своем иске.

В постановлении указано, что AstraZeneca будет по-прежнему обязана сделать все возможное, чтобы доставить в ЕС 300 млн доз, и в сентябре должно состояться новое слушание, на котором будет проведена повторная оценка соблюдения контракта.

ЕС требовал, чтобы все 300 млн доз были доставлены к концу сентября. По данным Евросоюза компания отправила в Европу около 70 млн доз, более половины из которых были доставлены после начала судебного процесса.

По словам представителей AstraZeneca, суд установил, что ЕС не имеет исключительных прав или преимущественного права перед другими сторонами, заказавшими препарат. «В решении также признается, что трудности, с которыми AstraZeneca столкнулась в этой беспрецедентной ситуации, существенно повлияли на задержку», — говорит компания.

В прошлом месяце ЕС подал второй судебный иск против AstraZeneca в связи с предполагаемым нарушением контракта на поставку, он будет рассматриваться после лета.

Николай Соколов

pharmvestnik