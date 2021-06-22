«Фармимэкс» поставит препараты для детей с мукополисахаридозом и гипофосфатазией

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан 18 июня подвел итоги аукционов на поставку препаратов «Вимизим» (элосульфаза альфа) и «Стрензик» (асфотаза альфа) для обеспечения подопечных фонда «Круг добра» с мукополисахаридозом IV А типа и гипофосфатазией. Единственной компанией, подавшей заявки на участие в аукционах, стало АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс»). Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.

Всего было объявлено по три аукциона на поставку этих препаратов. По пяти из них поставки будет проводить компания «Фармимэкс». По одному из аукционов на поставку асфотазы альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл определение поставщика отменено.

Заявки, поступившие от органов здравоохранения субъектов Российской Федерации для оказания лекарственной помощи 22 детям с мукополисахаридозом IV А типа и 19 детям с гипофосфатазией, экспертный совет фонда «Круг добра» утвердил 20 мая.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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