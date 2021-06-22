Кубинская вакцина от COVID-19 показала эффективность в 62%

Кубинская вакцина против COVID-19 Soberana 2 показала эффективность в 62%, пишет Reuters. Такой результат был достигнут с двумя из трех доз, которые входят в состав прививки. Данные с поздних этапов испытаний приводит корпорация BioCubaFarma.

«Через несколько недель мы должны получить результаты по эффективности с тремя дозами, которые, как мы ожидаем, будут лучше», — заявил директор государственного института вакцины Финли (IFV), который разработал Soberana 2, Висенте Верес.

Новость появилась на фоне сообщений о том, что Куба сталкивается с самой серьезной вспышкой заболеваний с момента начала пандемии из-за появления более заразных вариантов коронавируса. Согласно данным Reuters, 19 июня число новых заражений составило 1,4 тыс.

При этом власти Кубы начали массовое применение экспериментальных вакцин в рамках «интервенционных исследований», которое, как они надеются, замедлит распространение вируса. На данный момент в стране введено 4,5 млн доз вакцин и вакцинировано примерно 20% населения.

Согласно официальным данным, ежедневные случаи заболевания в столице страны сократились вдвое с начала этой кампании, хотя это также может быть связано с более строгими мерами изоляции.

Издание отмечает, что Куба проводит испытания пяти вакцин. Две из них, Soberana 2 и Abdala, находятся на последних стадиях испытаний. Аргентина, Ямайка, Мексика и Венесуэла выразили заинтересованность в покупке кубинских препаратов. Иран начал производство Soberana 2 в начале этого года в рамках поздней фазы клинических испытаний.

Николай Соколов

pharmvestnik