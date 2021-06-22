Минздрав ищет альтернативные лекарства от коронавируса

В Минздраве ищут новые препараты для лечения коронавируса. Об этом в эфире «Россия 24» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, в России с вирусом борются в постоянном режиме. «Да, есть особенности лечения. Мы сейчас параллельно отрабатываем изменения тактик ведения пациентов. Все это фактически делается в постоянном режиме, и в том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в РФ для того, чтобы они были доступны для лечения», — заявил он (цитата по ТАСС).

Минздрав регулярно обновляет временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В новой, 11-й версии схемы лечения COVID-19, одобренной в начале мая, появились вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт». Из списка был исключен гидроксихлорохин.

О мутациях коронавируса министр рассказал «Известиям» в середине июня. «Когда происходило первичное распространение, мы имели дело с одним штаммом, сегодня больше разновидностей. Встречаются какие-то более агрессивные, какие-то — менее, поэтому внимания и настороженности вызывают больше», — заявлял Мурашко.

За последние четыре недели в России преобладает распространение штамма коронавируса «дельта». Доля индийского варианта составила 63,2%, сообщалось 16 июня. Также директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что в Москве появился измененный индийский штамм. «Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам», – сказал Гинцбург.

В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Ее платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга других инфекций.

Руслан Мавлиханов

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