ВОЗ выступила против применения вакцин от COVID-19 у детей

Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем сайте обновленные рекомендации по вакцинации населения против COVID-19. В них указывается, что «вакцинировать детей на данный момент не стоит».

«Пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 у детей, чтобы рекомендовать вакцинировать их против COVID-19. Дети и подростки, как правило, болеют в более легкой форме по сравнению со взрослыми. Однако детям следует продолжать получать рекомендованные детские вакцины», – говорится на сайте организации.

ВОЗ отмечает, что вакцинироваться должны пациенты, достигшие возраста 18 лет и более старшего возраста. При этом ряд регуляторов уже разрешили использовать вакцины для детей и подростков. В середине мая FDA одобрило применение препарата Pfizer для детей в возрасте 12–15 лет.

В качестве обоснования такого решения приводились данные испытаний, согласно которым препарат показал 100% эффективность у детей этой возрастной категории. В исследовании принимали участие 2,2 тыс. молодых пациентов, из них половина получили плацебо. В итоге COVID-19 был диагностирован у 18 детей в группе плацебо, и ни одного случая не было выявлено у вакцинированных.

В конце мая такое же решение приняло EMA. Согласно Reuters, детей прививают против коронавируса во многих европейских странах. Так, детей с 12 лет начали вакцинировать во Франции, в Венгрии предлагают вакцину детям с 16 до 18 лет, а Австрия планирует вакцинировать 340 тыс. детей 12–15 лет к концу августа. Также вакцинацию детей в возрасте 12–15 лет одобрили в Италии и Швейцарии.

В начале июля клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет начнется в Москве. В исследовании примут участие 350 человек – 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек – в третьей фазе. О том, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России в сентябре, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Использовать ее будет разрешено среди детей в возрасте 15–17 лет.

В Китае вакцина Sinovac одобрена для применения у детей с 3 до 17 лет. Sinovac завершила I и II фазы клинических исследований с участием нескольких сотен добровольцев в этой возрастной группе. Они показали, что вакцина так же безопасна и эффективна для детей, как и для взрослых, заявил председатель компании Инь Вейдун Центральному телевидению Китая (CCTV).

Николай Соколов

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