Константин Парамонов назначен вице-президентом «Акрихина» по производственной деятельности

Новым вице-президентом по производственной деятельности АО «Акрихин» 17 июня назначен Константин Парамонов. В сферу его ответственности входит организация всей производственной деятельности компании, повышение ее эффективности, разработка и реализация планов модернизации и цифровизации на предприятии в Старой Купавне (Московская область). Константин Парамонов напрямую подчиняется президенту компании Денису Четверикову.

Константин Парамонов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, имеет ученую степень к.т.н., работает на фармацевтическом рынке с 2000 года. Занимал руководящие должности в логистических подразделениях национальных фармдистрибьюторов ЦВ «Протек» и Alliance Healthcare. Имеет более чем 10-летний опыт работы в компании «Акрихин» на должности директора по производственной логистике, также организовал новое направление контрактного производства в партнерстве с ведущими международными фармкомпаниями и координировал экспортную деятельность предприятия.

Возглавляя логистическое направление, Константин Парамонов вместе с командой добился автоматизации процессов, модернизации технической базы и заметного повышения эффективности операций, подчеркивают в компании.

Материал партнера: «Акрихин»

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