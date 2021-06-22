Правительство РФ направит 54 млрд рублей на программу вживления чипов в человеческий мозг

В Правительстве РФ разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую потребуется 54 млрд рублей до 2029 года, выяснил «Коммерсантъ». Планируется развивать технологии, которые позволят вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, также возможно создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом. Средства на программу могут направлять из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Однако позже в пресс-службе Минобрнауки РФ информагентству ТАСС сообщили, что в конце 2020 года правительство приняло решение о нецелесообразности разработки программы и сейчас она не имеет финансирования. В Правительстве РФ разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую потребуется 54 млрд рублей до 2029 года, выяснил «Коммерсантъ». Планируется развивать технологии, которые позволят вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, также возможно создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом. Средства на программу могут направлять из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Однако позже в пресс-службе Минобрнауки РФ информагентству ТАСС сообщили, что в конце 2020 года правительство приняло решение о нецелесообразности разработки программы и сейчас она не имеет финансирования.

Новую федпрограмму разрабатывали Российская академия наук (РАН) и МГУ им. М.В. Ломоносова – по данным «Коммерсанта», она была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2021 года. Проработку программы Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно, следует из письма президенту главы РАН Александра Сергеева с рабочей версией документа. В Минобрнауки изданию сообщили, что сейчас проект «в начальной проработке», но позже в пресс-службе ведомства опровергли эту информацию.

Проектом предполагалось развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface – BCI), которые являются набором программно-аппаратных комплексов, управляющих внешними устройствами с помощью электрических сигналов мозга. Они трансформируются в команды управления с помощью искусственного интеллекта.

Из письма главы РАН следует, что сейчас необходимо нарастить научную базу по данным технологиям и увеличить массовый выпуск передовых прототипов. В планах – создание «интерфейсов «человек – техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». Такие решения позволят работать в недоступных местах с высокой радиацией и в космосе.

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов рассказал, что технология «мозг – компьютер» уже давно разрабатывается в России для диагностики и лечения заболеваний. Так, на пациентов, перенесших инсульт, надевают специальную шапочку с электродами, сигнал с которых передается на экзоскелет. Технология позволяет быстрее проходить реабилитацию. Еще одна сфера использования технологии – управление «умным домом».

«Мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», – рассказал Кулешов.

По данным основателя Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян, мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2–1,3 млрд. Согласно ее оценке, ежегодно, вплоть до 2027 года, сегмент будет расти в среднем на 15%. Так, в США в технологии «мозг – компьютер» в течение семи лет инвестировали свыше $1,2 млрд, всего планируется направить $6 млрд.

В России исследования в области нейроинтерфейсов ведутся давно. В 2012 году конкурс на «разработку технологии и организацию производства ключевых компонентов для создания базовой модели экзопротезов с электронным управлением на основе импульсов головного мозга» выиграл Институт им. И.С. Брука, связанный с «Ростехом». Проект был комплексным, тогда было выделено 500 млн рублей для решения сразу нескольких больших задач. Разработчикам предстояло создать интерфейс, принимающий и интерпретирующий сигналы мозга, а также целую гамму протезов и комплектующих для них. Подробнее о проекте, который был завершен в 2016 году, – в материале Vademecum.

UPD: «Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минобрнауки от 22 июня 2021 года.