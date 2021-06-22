Servier и PRISM BioLab начали сотрудничество для разработки новых лекарственных препаратов

Servier и PRISM BioLab, японская биотехнологическая компания, разработчик собственной платформы PepMetics™ Technology для создания низкомолекулярных лекарственных препаратов, объявили о заключении соглашения о сотрудничестве и условиях предоставления исключительной лицензии.

В рамках сотрудничества PRISM BioLab предоставит собственную технологию PepMetics™ (низкомолекулярные миметики пептидов) для создания соединений Hit and Lead, нацеленных на выбранную Servier терапевтическую мишень. В соответствии с договоренностями технология компании PRISM BioLab будет использоваться для выбора из числа имеющихся или синтезирования, оценки, а также оптимизации низкомолекулярных соединений, способных связывать и стимулировать активность выбранной Servier терапевтической мишени.

«Мы с нетерпением ждем начала нашей совместной работы с PRISM BioLab, – говорит доктор наук, глава химического подразделения Servier Уэсли Блэкаби (Wesley Blackaby). – Технология PRISM BioLab может помочь в определении и оптимизации новых соединений против трудно поддающихся лечению мишеней, в частности, в терапии онкологических заболеваний, что является одной из приоритетных задач в области исследований и разработок Группы Servier».

После идентификации наиболее перспективных соединений Servier получит возможность лицензировать их с целью дальнейшей оптимизации и клинической разработки.

По условиям соглашения, PRISM BioLab получит фиксированную сумму, опционные выплаты, а также авторские отчисления. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Мы рады, что нашим партнером стала Servier – компания, которая стремится найти инновационные терапевтические решения для своих пациентов, – говорит президент и исполнительный директор PRISM BioLab Дай Такехара (Dai Takehara). – Благодаря запатентованной технологии PepMetics™ нам удалось создать портфель разработок для воздействия на ряд мишеней. Команда PRISM BioLab рада приступить к работе над новой мишенью, определенной компанией Servier».

Молекулы PepMetics™ созданы для имитации α-спиралей и β-структур пептидов с использованием уникальной каркасной структуры с двугранными углами. Структурные мотивы такого рода важны для белок-белковых взаимодействий внутри клетки, в особенности связанных с транскрипцией и трансляцией.

Благодаря этой технологии ранее были разработаны и лицензированы два проекта для японских фармацевтических компаний (на стадии клинической разработки в области терапии онкологических заболеваний и фиброзов), а также реализован ряд других проектов на более ранних стадиях для новых и ранее недосягаемых целей.

«Внутриклеточные процессы и мишени предлагают множество опций для модуляции врожденного и адаптивного иммунного ответа при онкологических заболеваниях и представляют собой источник будущих инноваций, к которым мы стремимся, – говорит руководитель исследовательской программы по иммуноонкологии Servier Вероник Блан (Véronique Blanc). – Поскольку многие внутриклеточные мишени в области иммуноонкологии с трудом поддаются медикаментозной терапии, создание инновационных и адаптированных модуляторов имеет решающее значение для разработки новых лекарственных препаратов».

Материал партнера: Servier

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