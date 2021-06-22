«Мираторг» создаст с Van Hessen совместное производство сырья для гепарина

«Мираторг» планирует приобрести 50% в курском ООО «Гепаринус». Компании намерены создать совместное предприятие для производства сырья для гепарина, который применяют для предотвращения образования тромбов сосудов, что считается одним из осложнений коронавирусной инфекции.

«Мираторг» попросил ФАС России дать предварительное согласие на приобретение 50% в курском ООО «Гепаринус», пишет газета «Ведомости». Эта фирма зарегистрирована в конце прошлого года, она на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина.

Компании планируют создать совместное предприятие для производства сырья для гепарина, сообщил изданию источник, знакомый с их планами. «ФВ» направил запрос компаниям «Мираторг» и Van Hessen с просьбой уточнить детали сделки.

Соглашение о создании производства гепарина в Курской области было подписано между «Мираторгом» и администрацией региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В рамках подписанных соглашений с ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» в Курской области начнется строительство заводов по производству гепарина и желатина с объемом инвестиций около 4,4 млрд руб. Новые предприятия дадут региону не менее 60 новых рабочих мест», – сообщается на сайте областной администрации.

«В ближайших планах компании – запуск проекта по производству желатина с объемом инвестиций 3,1 млрд руб., который позволит производить пищевой и фармацевтический желатин, а также старт реализации проекта по переработке побочной продукции животного происхождения (гепарина) c инвестициями в проект – 1,4 млрд руб.», – уточнили в пресс-службе «Мираторга». Отмечается, что реализация проектов планируется к III кварталу 2022 года.

Сырьем для гепарина служит слизистая желудочно-кишечного тракта свиней, сообщил «Ведомостям» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он отметил, что пока аналогичных проектов у других российских свиноводов нет. Не было на начало 2021 года в России и производителей фармсубстанций, для которых используется гепаринсодержащее сырье, добавил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В прошлом году в страну ввезено около 2,1 т таких субстанций, 97,5% поставок пришлось на Китай, остальное на Нидерланды, добавляет эксперт. По его словам, лекарства на основе гепарина широко применяются, например, как наружные средства (при травмах, венозной недостаточности и т. д.) и в инъекциях (при тромбозах, послеоперационной профилактике осложнений). В 2020 г., по данным Беспалова, продажи гепаринсодержащих препаратов составили 8,4 млрд руб. (+27% к уровню 2019 г.). Рост связан в том числе с тем, что инъекции этого лекарства используются в лечении коронавируса. Спрос на препарат на мировом рынке в связи с этим заметно вырос, поэтому продукция «Мираторга» и его партнера, скорее всего, будет востребована, в том числе и на экспорт, считает он.

О запуске производства гепарина в 2021 году сообщало белгородское ООО «Амеген» (Старый Оскол). Как сообщалось в феврале, Фонд развития промышленности (ФРП) выделил OOO «Амеген» заем на 50 млн руб. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) предоставило гарантию на сумму 25 млн руб. в качестве обеспечения займа. Общий бюджет проекта составляет 100 млн руб. Проектная мощность по выпуску гепарина составляет свыше 2,1 тонны в год. Компания также намерена начать производство эноксапарина натрия – до 240 кг в год.

В декабре 2020 года Сергей Цыб, занимавший на тот момнет должность первого замминистра промышленности и торговли РФ, сообщил, что на Московском эндокринном заводе начали выпуск антикоагулянтов, в том числе гепарина, а в I квартале 2021 года его производство будет удвоено. «Сейчас вы видите производство гепарина – 850 тыс. ампул, в последующем произойдет наращивание этого производства в два раза, то есть мы будем выпускать в I квартале 2021 года 1,6 млн ампул гепарина», – сказал Цыб.

Фото: Мираторг

Елена Сидорова

Ринат Васбеев

pharmvestnik