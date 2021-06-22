RNC Pharma сообщила о росте цен на ветпрепараты

Объем розничного рынка ветпрепаратов в России за период с января по май достиг 9,3 млрд руб. Долгосрочная рублевая динамика продаж зафиксирована на уровне 6,1%. Цены за год выросли на 11,7%, натуральные объемы тоже демонстрируют рост. На розничном рынке доля российской продукции по итогам января–мая в денежном выражении составляет 38%, в натуральном – 77%.

Суммарный объем розничного рынка ветеринарных препаратов в России за период с января по май достиг 9,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Долгосрочная рублевая динамика продаж зафиксирована на уровне 6,1%. Несмотря на высокие показатели инфляции (цены за год выросли на 11,7%), натуральные объемы тоже демонстрируют рост. Так, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) за первые 5 месяцев текущего года составила 7,4%. Всего с начала года российские потребители приобрели в рознице 80,3 млн МЕД ветпрепаратов. Такая информация представлена в отчете аналитической компании RNC Pharma.

Фактически прирост натуральной динамики за 5 месяцев был полностью обеспечен результатами работы участников рынка на протяжении мая. Так, динамика в минимальных единицах относительно мая 2020 года достигла рекордных 66%, это не только лучший результат года, но и абсолютный рекорд последних полутора лет. Рублевая динамика при этом по итогам мая 2021 г. была заметно скромнее, здесь показатель прироста достиг 21%, при том, что по итогам апреля 2021 года аналитики фиксировали прирост на уровне 45% в рублях.

Доля российской продукции на розничном рынке ветпрепаратов по итогам января–мая 2021 года по-прежнему доминирует как в денежном (38%), так и в натуральном (77%) выражении.

«Импортозамещению способствовало сразу несколько факторов, в числе которых основные: значительная инфляция, продолжающееся сокращение доходов населения, немаловажную роль играло также активное продвижение своей продукции со стороны отечественных производителей. Целенаправленными инвестициями в маркетинг пока могут похвастаться не многие, но при грамотном построении стратегии продвижения результат почти всегда положительный», – отмечается в докладе.

Денежная доля российских компаний при этом не только не росла, но и имела тенденцию к сокращению, в январе–мае 2021 года она едва превышала 38%, годом ранее отечественные компании контролировали не менее 41% рынка. Происходило это по причинам роста спроса в основном на продукцию низшего ценового сегмента, а также за счет опережающего роста цен на импортную продукцию. Так, индекс цен на отечественные ветпрепараты составлял в январе–мае 10,4%, импортные препараты за этот период подорожали на 12,5%.

В числе TOP15 отечественных производителей максимальную рублевую динамику продаж за январь–май 2021 года демонстрировали компании: «Агробиопром» (+26%) и «Асконт +» (+18%). В первом случае максимальный вклад в динамику продаж демонстрировали ушные капли «Отидез» (+38%), а также успокоительное и противорвотное средство «Ветспокоин» (+70%), во втором – препараты для сельскохозяйственных животных «Габивит-SE» (рост в 2,2 раза) и «Элеовит» (+37%).

Из числа топовых зарубежных производителей по-прежнему нет равных немецкой «Евракон Фарма», продажи противогельминтного препарата для собак и кошек «Каниквантел» выросли за год в 14,8 раза в рублевом выражении.

pharmvestnik