Центр лекобеспечения закупит препарат асфотаза альфа для подопечных фонда «Круг добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препарата «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией.

Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 451 313 596,80 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 09.07.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 15.07.2021 09:00.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 59 383 368,00 ₽

Прием заявок на участие заканчивается: 02.07.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 06.07.2021 11:19.

21 июня «ФВ» писал, что по аукциону на поставку асфотазы альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, определение поставщика отменено. По аукционам Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл (32 215 477,14 руб.) и Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл (158 850 509,40 руб.) поставки будет производить «Фармимэкс». Эта компания единственная подала заявки на участие в этих аукционах.

Елена Сидорова

pharmvestnik