Рецептурные лекарства разрешат продавать онлайн в нескольких регионах

Продажа рецептурных лекарств в интернете начнется сразу в нескольких регионах: Москве, Московской и Белгородской областях. Как сообщили «ФВ» на рынке, эксперимент может начаться уже в августе.

Министерство экономического развития подготовило поправки в закон, который позволит этим регионам продавать рецептурные лекарства. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Эксперимент будет проводиться в Москве, Московской и Белгородской областях, рассказала «ФВ» исполнительный директор компании «СоюзФарма» Мария Литвинова, участвовавшая в создании проекта.

«Экспериментальный режим допускает продажу рецептурных лекарств в такой период [пандемия], если к этому готова отрасль. У нас есть регионы, которые уже внедрили контур выписки и механизмы валидации рецептов — они готовы к эксперименту. Это Москва, Московская и Белгородская области», — пояснила Литвинова.

К дистанционной продаже не допускаются наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства, а также препараты, содержащие более 25% этилового спирта, следует из поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств».

По словам Литвиновой, проект уже поддержали Минздрав и Министерство цифрового развития, а эксперимент, вероятнее всего, начнется уже в августе. В нем готовы участвовать одни из крупнейших аптечных сетей, в том числе «Ригла», Ozon и «ЗдравСити».

Ранее, 5 июня, о пилотном проекте по дистанционной продаже рецептурных препаратов в некоторых регионах России сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, предполагается, что в дальнейшем услуга охватит всю страну.

С заявлением о готовности к эксперименту еще в апреле выступала Белгородская область, которая обращалась к Минздраву с просьбой поддержать их инициативу.

Руслан Мавлиханов

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