В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак»

Разработанная Центром им. Чумакова вакцина «КовиВак» закончилась в Москве. Как сообщается на сайте мэрии столицы, запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановлена.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что индустриальный партнер по выпуску «КовиВака» компания «Нанолек» намерена выпустить до конца года до 5 млн доз вакцины. Всего в этом году планируется выпустить 10 млн доз вакцины.

В Центре им. Чумакова рассказали, что до конца июня выполнят план по производству и отгрузке поставщику 1 млн доз «КовиВака». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», — сказал ТАСС представитель центра.

Прививку «ЭпиВакКороной» (разработана центром «Вектор») можно поставить в городских поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва», а «Спутником V» («Гам-КОВИД-Вак», разработана центром им. Гамалеи) еще и в торговых центрах, говорится на сайте.

На фоне «взрывного» роста количества заболеваний главный санитарный врач по Москве подписала постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. После этого запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в четыре раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: minobrnauki.gov.ru

pharmvestnik