УФАС выявило картель между челябинской и сургутской компаниями при поставке фармпродукции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выявило картельный сговор между ООО «Здравпоставка» (Челябинск) и ООО МК «Вита» (Сургут) на торгах на поставку фармацевтической продукции. Об этом УФАС сообщила на своем сайте.

«ООО «Здравпоставка» и ООО МК «Вита» заключили соглашение, направленное на поддержание цены на аукционах», – заявляет служба.

Как был организован сговор

Управление провело анализ 87 закупок, в которых компании принимали совместное участие за последние несколько лет. В 48 из этих закупок победителем является «Здравпоставка», в 17 закупках – МК «Вита».

В 33 закупках было зафиксировано, что при отсутствии других поставщиков одна из компаний не реализовывала свое право на участие в торгах, а вторая снижала цену на 0,5–1% от начальной цены контракта. По результатам указанных закупок с «Здравпоставкой» заключено 24 контракта, с «Витой» – 9, указывает УФАС.

К тому же, сообщает Челябинское управление службы, в 10 закупках обе организации подавали ценовые предложения со снижением на 0,5–1,5% от начальной цены контракта. При участии других компаний в закупках «Здравпоставка» и МК «Вита» снижали цену от 7 до 33,5%.

УФАС также установило, что компании при подаче заявок или ценовых предложений при участии в торгах указывали одинаковый IP-адрес, а также осуществляли свою деятельность по одному адресу.

По оценке ФАС, общий доход компаний «Здравпоставка» и МК «Вита» благодаря антиконкурентному соглашению составил 69,1 млн руб. «Материалы в отношении должностных лиц организаций направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии в их действиях признаков преступления, запрещенного УК РФ», – указывает УФАС

Обжалование в суде

В «Здравпоставке» сообщили «ФВ», что компания обжалует решение комиссии Челябинского УФАС в арбитражном суде. Заявление принято к рассмотрению, уточнили в компании. «Наша организация ни в коей мере не выходит за правовые либо иные рамки, а также не способствует ухудшению экономической стабильности региона в целом. Все исполненные и проанализированные контракты свидетельствуют о рыночной стоимости поставленного оборудования», – пояснили в «Здравпоставке».

Совладельцы

Согласно данным СПАРК, у «Здравпоставки» и МК «Вита» один учредитель – Фомин Герман Леонидович. Владельцем МК «Вита» он является с момента регистрации компании в 2014 году. Единственным учредителем «Здравпоставки» (зарегистрирована в 2015 году) он стал в августе 2020 года, а с января текущего года Фомину принадлежит 40% компании.

Маргарита Грошева

pharmvestnik