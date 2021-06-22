В аптечной сети «Ригла» сменились руководители форматов

С 1 июня в «Ригле» сменились руководители форматов фарммаркетов и дискаунтеров. Об этом «ФВ» сообщили в компании.

На должность директора формата фарммаркетов «Ригла» назначена Яна Андреева. С мая 2019 года она руководила форматом дискаунтеров «Живика» (исключая аптеки Екатеринбурга). В зону ее ответственности входило операционное управление, персонал и стратегическое планирование. В 2020 году «Живика» продемонстрировала максимальный прирост операционной прибыли среди всех форматов региона. До Андреевой пост занимала Галина Новикова – она возглавляла сеть фарммаркетов с конца 2011 года.

Фарммаркеты здоровья «Ригла» – формат аптечной сети, основанный на открытой форме выкладки и персонализированном подходе к обслуживанию.

На должность руководителя формата дискаунтеров назначена Юлия Фирсова, начинавшая свою карьеру в качестве провизора в «Ригле». С апреля 2017 года она занимала должность управляющей группой аптек «Будь здоров!» в Москве. Под ее управлением сеть также показала максимальный прирост операционный прибыли среди аптечных объединений этого формата.

«Благодаря отлаженной эффективной системе профессионального и карьерного роста сотрудников наши специалисты получают возможность при поддержке компании реализовать свой потенциал. Самые достойные занимают руководящие позиции», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.