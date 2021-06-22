В аптечной сети «Ригла» сменились руководители форматов

В компании «Ригла» назначены новые руководители форматов фарммаркетов и дискаунтеров. Должности заняли Яна Андреева и Юлия Фирсова.
С 1 июня в «Ригле» сменились руководители форматов фарммаркетов и дискаунтеров. Об этом «ФВ» сообщили в компании.
На должность директора формата фарммаркетов «Ригла» назначена Яна Андреева. С мая 2019 года она руководила форматом дискаунтеров «Живика» (исключая аптеки Екатеринбурга). В зону ее ответственности входило операционное управление, персонал и стратегическое планирование. В 2020 году «Живика» продемонстрировала максимальный прирост операционной прибыли среди всех форматов региона. До Андреевой пост занимала Галина Новикова – она возглавляла сеть фарммаркетов с конца 2011 года.
|Фарммаркеты здоровья «Ригла» – формат аптечной сети, основанный на открытой форме выкладки и персонализированном подходе к обслуживанию.
На должность руководителя формата дискаунтеров назначена Юлия Фирсова, начинавшая свою карьеру в качестве провизора в «Ригле». С апреля 2017 года она занимала должность управляющей группой аптек «Будь здоров!» в Москве. Под ее управлением сеть также показала максимальный прирост операционный прибыли среди аптечных объединений этого формата.
«Благодаря отлаженной эффективной системе профессионального и карьерного роста сотрудников наши специалисты получают возможность при поддержке компании реализовать свой потенциал. Самые достойные занимают руководящие позиции», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
|Национальная аптечная сеть «Ригла» насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика».
С апреля 2021 года в Московском регионе стартовал процесс ребрендинга дискаунтеров «Живика» в аптеки «ЗдравСити». Поэтапное перебрендирование столичных розничных точек завершится весной 2022 года.