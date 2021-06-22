Мурашко назвал препарат для вакцинации иностранцев в России

Иностранцев, находящихся в России, будут вакцинировать препаратом от коронавируса «Спутник Лайт», а «Спутник V» весь будет направлен на вакцинацию россиян, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Часть «Спутник Лайт» мы отдадим для иностранцев, а «Спутник V» – он сегодня весь идет для граждан РФ», – сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с началом вакцинации иностранцев в России (цитата по «Интерфакс»).

Глава Минздрава 17 июня говорил, что вакцина «Спутник Лайт» может использоваться для ревакцинации.

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4%.

4 июня президент Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос об организации вакцинного туризма в Россию. По его словам, мощности российской фармпромышленности уже достаточны, чтобы обеспечить препаратом не только россиян.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что Россия может быть открыта для вакцинного туризма с июля. По его словам, фонд ведет переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России и видит интерес со стороны стран Европы.

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