Меньше доверия врачам, больше — биодобавкам

Пандемия, приведшая к локдауну и другим ограничениям, оказало серьезное влияние на ментальное здоровье людей. Почти каждый третий страдает от повышенного уровня тревожности, показали данные третьего ежегодного международного исследования STADA Health Report 2021.

В России страх заразиться коронавирусной инфекцией привел и к росту внимания к здоровью, например, выросло число потребителей пищевых добавок и витаминов. При этом врачам в России доверяют меньше, чем в Европе.

Самыми чувствительными к последствиям локдауна оказались молодые люди: они чаще страдают от повышенного уровня тревожности, стресса и внутреннего беспокойства в связи с Covid-19, а также нарушений сна.

52% опрошенных европейцев больше всего страдают от сокращения личных контактов, а страх заразиться только на втором месте (42%). На третьем — беспокойство о финансовом благополучии: озабоченность рабочими вопросами в связи с пандемией выразил каждый третий опрошенный.

В России ситуация немного иная: 44% опрошенных сообщили, что больше всего боятся заразиться коронавирусной инфекцией, 39% бояться за свое будущее и финансовое благополучие, а 32% признались, что переживают от нехватки личного общения с семьей и друзьями.

73% опрошенных европейцев в вопросах здоровья доверяют больше всего врачам. Доверие фармацевтам и ученым также велико — по 60%. У россиян все немного не так: врачам доверяет меньшее количество респондентов (61%), доверие ученым примерно на том же уровне, что и в других европейских странах – 59%, а вот фармацевтам доверяют только 36% россиян. Зато доверие к СМИ, специализирующимся в вопросах здоровья, составляет 48%, что выше, чем в любой другой из 14 стран-участниц опроса.

Пандемия повлияла и на отношение россиян к собственному здоровью: за последний год 31% опрошенных россиян ответили, что стали чаще принимать пищевые добавки и витамины. Этот показатель больше, чем в Бельгии (20%) и Австрии (22%), но ниже, чем в Сербии (49%) и Чешской Республике (47%), отмечает вице-президент по безрецептурным препаратам STADA в России Оксана Позднякова.

Действительно, в 2020 году россияне вовсю стремились повысить иммунитет с помощью БАД. По данным DSM Group, снижение этого сегмента в 2020 году прекратилось, а по данным ВЦИОМ, в 2020 году половина россиян принимала БАД. В 2020 году, по данным DMS Group, продажи добавок, поддерживающих функционирование иммунной системы, выросли на 124,4%, продажи витамина D увеличились в 2,5 раза, витамина С – в 1,5 раза.

Онлайн-исследование проводилось компанией Kantar по инициативе STADA в марте-апреле 2021 года. В исследовании приняло участие более 30000 респондентов из Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Украины и Великобритании.

gxpnews