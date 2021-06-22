Верховный суд США отклонил апелляцию AbbVie по патентному спору с Perrigo

Верховный суд США отказался выслушивать апелляцию компании AbbVie по поводу патентного спора о препарате компании «Андрогель», пишет Reuters. Судьи оставили в силе вывод суда нижестоящей инстанции о том, что патентная жалоба AbbvVie на компанию Perrigo в 2011 году была подана исключительно для того, чтобы задержать от выхода на рынок созданную Perrigo дженериковую версию «Андрогель».

Abbott Laboratories, прежде чем она отделилась от AbbVie в 2013 году, и компания Besins подали в суд на Perrigo и Teva Pharmaceuticals в 2011 году. Они утверждали, что, в соответствии с рядом законодательных актов, созданные ими дженерики «Андрогель» нарушали патент Abbott на препарат. По закону Хэтча — Ваксмана, подача искового заявления автоматически откладывает утверждение дженерика со стороны FDA на срок до 30 месяцев или до разрешения дела.

Стороны урегулировали судебный процесс в декабре 2011 года. Но В 2014 году Федеральная торговая комиссия (FTС) США в свою очередь подала в суд на AbbVie и Besins, утверждая, что судебный процесс 2011 года был инициирован исключительно для того, чтобы не допустить дженерики на рынок. Окружной судья США Харви Бартл из Филадельфии согласился с FTC в том, что иск против Perrigo был фиктивным, но постановил, что иск против Teva был законным, поскольку он не был объективно необоснованным.

Подавая апелляцию, AbbVie заявляла, что суд сделал неверный вывод о недобросовестности намерений компании. По ее словам, судья посчитал, что иск объективно необоснованный, но не предоставил подтверждений того, что сама компания знала о его безосновательности.

В мае FTC уже сообщала Верховному суду, что решение суда было правильным, и призвала судей отклонить апелляцию, отмечает Reuters.

Николай Соколов

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