Разработан законопроект об экспериментальном правовом режиме по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», предложив дополнить закон возможностью введения экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере дистанционной торговли рецептурными лекарствами. С таким предложением в министерство обращался интернет-ритейлер Ozon. Пилотный проект планируется запустить в Белгородской области. Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», предложив дополнить закон возможностью введения экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере дистанционной торговли рецептурными лекарствами. С таким предложением в министерство обращался интернет-ритейлер Ozon. Пилотный проект планируется запустить в Белгородской области.

Пункт закона о праве аптечных организаций дистанционно торговать безрецептурными лекарствами (ч. 1.1 ст. 55) предлагается дополнить утверждением, что требование может быть изменено для участников ЭПР в отношении розничной торговли рецептурными лекарствами. Сохраняется запрет на онлайн-продажу наркотических и психотропных лекарств и спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта более 25%.

«Перечень указанных правовых норм сформирован на основе предложения ООО «Интернет Решения» [оператор интернет-ритейлера Ozon] по установлению ЭПР, направленного на апробацию и внедрение цифровой инновации – возможности продажи рецептурных лекарственных средств», – говорится в пояснительной записке к документу.

Об обращении Ozon в Минэкономразвития Vademecum стало известно в апреле 2021 года, когда в Белгородской области обсуждался вопрос с запуском пилотного проекта по доставке рецептурных лекарств. Ozon пока единственный из многопрофильных интернет-ритейлеров получил разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю препаратами.

Белгородская область вызвалась выступить пилотным регионом, поскольку дольше других работает по системе электронных рецептов, платформу для которой разработала компания «Медиката». Проект «Медикаты» предполагает, что электронные рецепты будут верифицироваться через авторизацию пациента на портале госуслуг.

В Минздраве РФ пока однозначно по поводу инициативы не высказывались, отмечая, что по итогам запуска пилотного проекта примут решение о его масштабировании на все регионы России.

В Минэкономразвития ждут от принятия поправок повышения физической и экономической (за счет усиления конкуренции) доступности рецептурных лекарств для маломобильных, пациентов с хроническими заболеваниями и пациентов в условиях пандемии. «Создание возможности дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов <…> станет дополнительным механизмом поддержки мелких добросовестных предпринимателей, работающих на аптечном рынке, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли», – рассчитывают в министерстве.

Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» вступил в силу в январе 2021 года.

В марте 2021 года правительство внесло в Госдуму поправки в ряд нормативных актов, устанавливающие ЭПР в отношении нескольких пилотных проектов. Среди них – телемедицинский проект ПАО «МТС», проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и проект исследований рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медкарт компании «Дата матрикс». Поправки проходят обсуждение в Совете Федерации.