Томские ученые создают тест-систему для обнаружения опухолевых клеток

Ученые Томского НИМЦ создают тест-системы для выявления циркулирующих опухолевых клеток, которые дают начало метастазам при раке молочной железы, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Уникальные тест-системы помогут ученым также определить чувствительность этих клеток к химио- и таргетной терапии для назначения эффективного лечения», — говорится в сообщении.

В НИМЦ подчеркивают, что гематогенное (отдаленное) метастазирование — основная причина смерти онкологических больных, в большинстве случаев оно не поддается терапии. Клетки, из которых формируются гематогенные метастазы или которые ответственны за образование благоприятной «почвы» для развития опухоли в отдаленных органах, можно обнаружить в крови больных. Ученые Томского НИМЦ занимаются поиском малоинвазивных клеточных маркеров, для оценки риска развития гематогенных метастазов, чтобы своевременно осуществить профилактику метастазирования.

«Существует острая необходимость в комплексных исследованиях различных типов циркулирующих опухолевых клеток», — рассказал старший научный сотрудник отделения общей и молекулярной патологии НИИ онкологии Любовь Таширева. В составе коллектива исследователей она занимается разработкой новых подходов к прогнозированию и профилактике отдаленного метастазирования.

По словам ученой, полученные приоритетные данные о механизмах и маркерах отдаленного метастазирования послужат базой для формирования персонализированного подхода к лечению рака молочной железы.

С помощью разработанных тест-систем можно будет среди гетерогенной популяции ЦОК выявлять клетки-«семена» — именно они ответственны за появление метастазов. Подбор препаратов для адресного воздействия на эти клетки позволит предупредить метастазирование.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда №19-75-30016 «Новая технология прогнозирования и профилактики отдаленного метастазирования на основе детекции циркулирующих метастаз-инициирующих и нишеобразующих клеток и их специфических мишеней».

gxpnews