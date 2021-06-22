Отменена государственная регистрация двух препаратов

Минздрав России отменил государственную регистрацию и исключил из государственного реестра лекарственных средств два препарата: «Роферон-А» и «Теразозин-Тева».

Ниже представлены торговые наименования препаратов, исключаемых из ГРЛС на этот раз, их МНН, дозировка, производитель и краткое описание.

— «Роферон-А» (интерферон альфа-2а) — раствор для подкожного введения 3 млн МЕ/0,5 мл; выпускается препарат на швейцарском заводе «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд». Это противоопухолевый, противовирусный и иммуномодулирующий препарат, назначаемый при новообразованиях лимфатической системы и системы кроветворения, солидных опухолях, вирусных заболеваниях, включая гепатит В, а также при гепатите С.

— «Теразозин-Тева» (теразозин) — таблетки 2 мг и 5 мг; производится лексредство в Израиле на предприятии «Тева». Антигипертензивный препарат, также применяемый при нарушениях мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

По обоим препаратам принято решение на основании подачи заявлений уполномоченных юридических лиц держателей регистрационных удостоверений.

gxpnews