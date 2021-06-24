Эксперты NC Logistic поделятся кейсами организации работы фармацевтического склада

В четверг, 24 июня, состоится одиннадцатая встреча SCM Pharm: логистика лекарственных средств «Фармацевтический склад: практические кейсы».

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов расскажет об автоматизации фармацевтического склада для работы с маркированной продукцией.

«Современный фармацевтический склад — это не просто перемещение товара из точки «А» в точку «В», а сложный процесс с документальным отображением событий, информационных данных о его движении, — отметил Гарольд Власов. — Плюсы автоматизированного учета очевидны. Любая автоматизация ускоряет процессы и исключает человеческий фактор. Позволит бизнесу не только навести порядок на предприятии, но и на основе маркировки построить современные бизнес-процессы. Главное — правильно определиться с выбором логистического партнера, который располагает необходимыми IT-инструментарием и квалифицированным персоналом».

Гарольд Власов убежден, что многие компании зря считают себя заложниками действующих контрактов и реализованных интеграций. «В условиях конкуренции компания должна иметь резервные инструменты, связанные с минимизацией рисков по работе с маркированным товаром», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что акция компании NC Logistic «Свобода выбора 2021» как раз относится к таким резервным инструментам. По условиям предложения, затраты на базовые решения по интеграции и автоматизации бизнес-процессов, которые участвуют в процессе обмена данными с ИС МДЛП, 3 PL-оператор берет на себя.

Руководитель отдела качества NC Logistic Станислав Смирнов в рамках онлайн- встречи поделится экспертизой в вопросах хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

«Реализация всех этапов холодовой цепи вакцины «Гам-КОВИД-Вак» является одним из интересных вызовов для логистики, не имеющих аналогов, – отметил Станислав Смирнов. – Благодаря профессионализму нашей команды и партнеров компания NC Logistic внесла свой вклад в решение ключевых задач в области здравоохранения и организации работы по поставке вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам реализации данного проекта готовы поделиться экспертизой по ряду ключевых этапов».

Онлайн встреча начнется в 9:30 по московскому времени. Регистрация на сайте. Записи встречи и презентации спикеров будут опубликованы по итогам события в Telegram-канале.

Материал партнера: NC Logistic

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