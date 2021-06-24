Оксфордский университет проведет КИ эффективности ивермектина от COVID-19

Оксфордский университет 23 июня сообщил о намерении провести клиническое исследование (КИ) антипаразитарного препарата ивермектина. Цель КИ – выявление возможности проведения терапии от COVID-19 данным препаратом. Исследование будет поддержано британским правительством, оно направлено на определение способов лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Для лечения коронавирусной инфекции ивермектин уже используется в Индии, но в ВОЗ не рекомендуют применять этот препарат по такому показанию. Оксфордский университет 23 июня сообщил о намерении провести клиническое исследование (КИ) антипаразитарного препарата ивермектина. Цель КИ – выявление возможности проведения терапии от COVID-19 данным препаратом. Исследование будет поддержано британским правительством, оно направлено на определение способов лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Для лечения коронавирусной инфекции ивермектин уже используется в Индии, но в ВОЗ не рекомендуют применять этот препарат по такому показанию.

В университете сообщили, что, согласно результатам ранее проведенных КИ, применение ивермектина приводило к снижению репликации SARS-CoV-2. Также есть исследование, говорящее о том, что раннее введение препарата может снизить вирусную нагрузку и продолжительность симптомов у некоторых пациентов с легкой формой COVID-19.

Исследователи подчеркнули, что люди с тяжелыми заболеваниями печени, которые принимают кроверазжижающий препарат с МНН варфарин или другие лексредства, взаимодействующие с ивермектином, будут исключены из исследования.

«Включив ивермектин в крупномасштабное исследование, подобное PRINCIPLE, мы надеемся получить надежные доказательства, чтобы определить, насколько эффективно лечение против COVID-19 и есть ли польза или вред, связанные с его использованием», – подчеркнул один из организаторов исследования Крис Батлер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не рекомендовали использовать ивермектин для лечения от COVID-19, но, например, в Индии препарат по этому показанию применяется.

Параллельно с ивермиктином в КИ Оксфордского университета будет задействован японский фавипиравир.

Ивермектин – противопаразитарный препарат, применяющийся в основном в ветеринарии. В некоторых странах разрешено его применение у людей, страдающих педикулезом, чесоткой, лимфатическим филяриатозом, стронгилоидозом, онхоцеркозом. Также считается, что ивермектин эффективен при терапии вируса Зика, ВИЧ и желтой лихорадки. Препарат выпускается в разных формах и применяется перорально, наружно и в форме инъекций. В России регистрационным удостоверением на ивермектин в виде крема для людей (ТН Солантра) обладает Galderma. Другие формы лексредства в России не зарегистрированы.

Ивермектин был открыт во второй половине ХХ века группой ученых из Японии, США и Ирландии. В 1979 году была опубликована научная статья с описанием авермектинов – биологически активных компонентов одной из культур бактерий Streptomyces, которые эффективны против паразитов у домашних и сельскохозяйственных животных. Затем исследователи модифицировали авермектин химическим путем, получив еще более активное вещество, которое получило название «ивермектин». Описание ивермектина было опубликовано в 1984 году.

Вскоре ивермектин прошел клинические испытания с участием добровольцев, заразившихся паразитарными инфекциями, где доказал свою эффективность в уничтожении личинок червей-филярий. Кроме того, с помощью препарата удалось в значительной степени снизить заболеваемость онхоцеркозом (речной слепотой) и слоновой болезнью. Препараты для людей на основе ивермектина стали разрабатываться с 1987 года. В марте 1997 года ивермектин был одобрен для лечения стронгилоидоза у человека.

За открытия в области лечения инфекций, вызываемых червями-паразитами, и, в частности, препарата ивермектин, ученые Вильям Кэмбелл (из Ирландии) и Сатоси Омура (из Японии) в 2015 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

В октябре 2015 года исследователи из Университета штата Колорадо на совещании Американского общества тропической медицины и гигиены заявили, что ивермектин может быть эффективен для лечения малярии, однако по данному показанию препарат до сих пор не одобрен. Также проводилось исследование, в котором оценивалась эффективность и безопасность ивермектина у пациентов с лихорадкой Денге, в лечении этого заболевания препарат оказался неэффективен.