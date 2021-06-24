Правительство создаст единый справочник лекарств для отслеживания их дефицита

Премьер-министр поручил ФНС совместно с Минздравом и мэром Москвы до 1 декабря представить в правительство «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам заседания 23 ноября президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Часть из них касается лекарственного обеспечения, сообщается на сайте правительства.

Так, ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке. Это также поможет избежать дефицита нужных медикаментов.

Минпромторг и Минздрав Мишустин обязал оперативно представлять в правительство предложения о переориентации производства лекарств по мере развития ситуации с коронавирусом.

Минпромторгу и Налоговой службе поручено продолжать отслеживать ситуацию с лекарствами, задействовав для этого возможности онлайн-касс. Они в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы и позволяют вовремя отследить прекращение реализации в аптеках лекарств, которые подлежат мониторингу.

Минздрав и Минфин должны до 4 декабря рассчитать нужные объемы дополнительных средств на покупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Ранее на эти цели было направлено более 5 млрд руб. 24 ноября на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что контракты на поставку лекарств от коронавируса для пациентов, которые лечатся на дому, не заключили двадцать регионов России.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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