Мантуров рассказал о решении проблемы нехватки лекарств в аптеках к середине декабря

Несмотря на сохранение повышенного спроса в аптеках на препараты для лечения коронавирусной инфекции, Минпромторг отмечает пополнение объемов как в производстве, дистрибьюторском звене, так и в аптеках. Министерство рассчитывает, что аптеки будут насыщены к середине декабря.

Госпитальный сегмент не испытывает недостатка в лекарственных средствах, там созданы запасы на две-четыре недели в зависимости от региона. Над решением вопроса наполнения аптек лекарствами повышенного спроса Минпромторг работает совместно с другими ведомствами. Ожидается, что проблема будет решена до середины декабря. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС, которое размещено на сайте министерства.

По его словам, за последнюю неделю производство номенклатуры лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, увеличилось более чем в два раза, и сейчас производится более 300 тыс. упаковок в неделю. Производство антибиотиков азитромицин, моксифлоксацин и левофлоксацин тоже выросло за последнюю неделю на 60–70%.

«Мы исходим из того, что требуется определенное время, чтобы от производства, прохождения процедуры введения в гражданский оборот лекарственные средства поступили непосредственно в аптеки. Наши предприятия оптимизируют в том числе и логистическую цепочку, «спрямляя» свои поставки, напрямую поставляя в медицинские учреждения, минуя дистрибьюторское звено», – отметил министр и добавил, что производители не могут поставить лекарства в каждую аптеку, поэтому дистрибьюторы здесь крайне необходимы, и они «сегодня работают эффективно».

Говоря о сроках насыщения аптек, министр отметил, что это произойдет «до середины декабря».

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 ноября поручил Минпромторгу и Налоговой службе продолжать отслеживать ситуацию с лекарствами, задействовав для этого возможности онлайн-касс. Они в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы, что позволяет вовремя отследить прекращение реализации в аптеках лекарств, которые подлежат мониторингу.

Также Минпромторг и Минздрав должны оперативно представлять в правительство предложения о переориентации производства лекарств по мере развития ситуации с коронавирусом.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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