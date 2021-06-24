Российские предприятия смогут производить до 30 млн доз «Спутника V с июля

С июля российские производители вакцин намерены производить до 30 млн доз «Спутника V», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На сегодняшний день все технологические процессы налажены, и, начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 млн доз только «Спутник V». А если мы говорим дополнительно о производстве за рубежом, то это еще около 5–6 млн доз», — сказал министр на встрече с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, осталось убедить граждан в том, что вакцинация – это крайне необходимо и безопасно.

«У нас все условия созданы: вакцин достаточно, сегодня можно провакцинироваться в любом месте – в торговом центре, на вокзале, в аэропорту», — отметила глава СФ.

Однако, по словам Валентины Матвиенко, существует контрпропаганда в интернете, фейковые новости о вакцинах, которые отталкивают людей от вакцинации. В ходе встречи также отмечалась важность проведения предприятиями разъяснительной работы с сотрудниками для того, чтобы процесс вакцинации проходил быстрее и активнее.

gxpnews