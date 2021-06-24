ViiV Healthcare выплатит Halozyme до $215 млн за технологию доставки лекарств

Совместное предприятие GSK, Pfizer и Shionogi – ViiV Healthcare – 22 июня объявило о глобальном сотрудничестве с Halozyme и заключении лицензионного соглашения, дающем эксклюзивный доступ к технологии доставки лекарств Enhanze от Halozyme, основанной на рекомбинантном ферменте человеческой гиалуронидазы PH20 (rHuPH20). Сумма сделки с учетом поэтапных платежей составит до $215 млн. ViiV Healthcare планирует использовать технологию для вывода на рынок препаратов сверхдлительного действия, применяемых в терапии ВИЧ-инфекции. Совместное предприятие GSK, Pfizer и Shionogi – ViiV Healthcare – 22 июня объявило о глобальном сотрудничестве с Halozyme и заключении лицензионного соглашения, дающем эксклюзивный доступ к технологии доставки лекарств Enhanze от Halozyme, основанной на рекомбинантном ферменте человеческой гиалуронидазы PH20 (rHuPH20). Сумма сделки с учетом поэтапных платежей составит до $215 млн. ViiV Healthcare планирует использовать технологию для вывода на рынок препаратов сверхдлительного действия, применяемых в терапии ВИЧ-инфекции.

В соответствии с условиями соглашения, ViiV Healthcare должна внести авансовый платеж за эксклюзивную лицензию в размере $40 млн, а в дальнейшем компания обязана выплатить Halozyme до $175 млн при условии успешной разработки и коммерциализации препаратов от ВИЧ. Halozyme также будет иметь право на получение роялти с продаж коммерциализированных лекарственных средств с использованием технологии.

Технология Halozyme предоставит ViiV Healthcare возможность разрабатывать лекарства «сверхдлительного действия» (интервалы дозирования от трех месяцев и более).

Первые испытания технологии Enhanze ViiV планирует начать в конце 2021 года – с препаратом cabotegravir, который стал первым одобренным FDA в январе 2021 года АРВ-препаратом длительного действия: он вводится раз в два месяца.

Согласно лицензионному соглашению, ViiV будет использовать технологию доставки лекарства от Halozyme для разработки лексредств на основе ингибиторов интегразы, ингибиторов обратной транскриптазы, ограниченных нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и нуклеозидными ингибиторами транслокации обратной транскриптазы, а также для разработки препаратов на основе ингибиторов капсида и нейтрализующих антител широкого спектра действия.

В июле 2020 года ViiV представила данные исследования HPTN 083, в которых сообщалось, что cabotegravir, вводимый каждые два месяца, на 66% эффективнее ежедневных таблеток в профилактике заражения ВИЧ. В ноябре этого же года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоило cabotegravir в инъекционной форме, как препарату для доконтактной профилактики ВИЧ, статус прорывной терапии. Сabotegravir одобрен к применению в таблетированной и инъекционной форме (в комбинации с рилпивирином).

ViiV Healthcare – британская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения ВИЧ-инфекции, созданная в 2009 году как совместное предприятие Pfizer и GlaxoSmithKline. В октябре 2012 года к ViiV присоединилась японская Shionogi.

Halozyme – американская биотехнологическая компания, разрабатывающая новые методы лечения онкологии, предназначенные для воздействия на микроокружение опухоли. Компания лицензирует новую технологию доставки лекарств через корпоративные партнерства. Выручка Halozyme в 2020 году составила $267,6 млн, чистая прибыль – $129,1 млн.