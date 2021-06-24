Глава Moderna рассказал о планах по обновлению вакцины от COVID-19

Президент Moderna рассказал о том, что модифицированные бустерные прививки компании станут доступные в IV квартале этого года. Он также уточнил, сколько времени понадобится, чтобы разработать бустерные вакцины для борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Бустерные прививки Moderna появятся в IV квартале этого года, заявил президент компании Стивен Хоге. В интервью Associated Press он заявил, что компания «обновила» вакцину против COVID-19, чтобы она оказывала больший бустерный эффект.

О том, что Moderna начинает испытание бустерных прививок от COVID-19, «ФВ» рассказывал в апреле. Тогда сообщалось, что исследование будут проводить Национальные институты здравоохранения (NIH) США и в них примут участие 210 человек, часть из которых уже получила две дозы препарата Moderna. При этом часть пациентов должна была получить бустерную дозу оригинального препарата, а часть дозу нового, доработанного.

Испытание должно было также подготовить почву для борьбы с новыми штаммами коронавируса, в частности с «Бета» (южноафриканским). В интервью Стивен Хоге отметил, что для разработки бустерных вакцин против новых вариантов потребуется меньше времени.

«С первой версией вакцины мы сделали это [разработку] примерно за пять месяцев, но нам пришлось провести масштабные клинические испытания. Сейчас нам не нужно этого делать. Для бустерного варианта мы могли бы сделать это примерно за три месяца», — отметил он.

Хоге рассказал, что сейчас Moderna работает над вакцинами от гриппа и цитомегаловирусов и других «сложных» вирусов, таких как ВИЧ. У компании также есть программы по раку и сердечным заболеваниям.

Глава компании рассказал, что в будущем Moderna сосредоточится на борьбе с раком, аутоиммунными и инфекционными заболеваниями. «По раку у нас есть пара программ на промежуточных стадиях исследования. Мы пытаемся предотвратить рецидивы меланомы. Мы сотрудничаем с AstraZeneca, чтобы разработать информационную РНК, которую можно было бы вводить людям, перенесшим шунтирование коронарной артерии, для выращивания сердечных клеток», — добавил он.

Фото: http://surl.li/xqvj

Николай Соколов

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