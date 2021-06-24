Мурашко рассказал о нехватке лекарств для пациентов с COVID-19 в 20 регионах

Лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в 20 регионах хватит на три-четыре недели, в остальных ситуация стабильная, заявил глава Минздрава.

Лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19 в 20 регионах хватит на три-четыре недели, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ситуация в остальных регионах остается достаточно стабильной.

«По амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами мы проводим мониторинг, сегодня по 20 регионам мы видим, что запас имеющихся препаратов составляет где-то три-четыре недели, поэтому совместно с министерством финансов и правительством готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения на амбулаторном этапе лекарственными препаратами», — сказал он на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства (цитата по ТАСС).

Премьер-министр поручил Минфину и Минздраву выделить средства из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Исполнить это поручение нужно до 25 июня.

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