GSK намерена создать дочернюю компанию и заработать 11 млрд долл.

В рамках реструктуризации GSK превратит свое подразделение потребительского здравоохранения в отдельную компанию. Она может принести производителю 11 млрд долл. прибыли, при этом основной фармацевтический бизнес будет расти на 5% каждый год.

GSK планирует превратить свое подразделение потребительского здравоохранения в отдельную компанию, сообщает Reuters. Это может принести компании 11 млрд долл. дополнительной прибыли, а также другие финансовые выгоды, отмечает издание.

Инвесторы ждали подробностей о разделении компании с 2018 года, когда такие планы были впервые озвучены. Это разделение, запланированное на середину следующего года, позволит GSK сосредоточиться на своем основном бизнесе по производству препаратов и вакцин. Reuters пишет, что он пострадал из-за недостатка популярных продуктов и поведения пациентов, откладывающих лечение из-за пандемии COVID-19.

Реструктуризация, инициированная генеральным директором GSK Эммой Уолмсли, разделит компанию на две части: одна будет специализироваться на биофармацевтике, а другая — на потребительских товарах.

Несмотря на то что GSK является крупнейшим в мире по объему продаж производителем вакцин, компания проиграла Pfizer, Moderna и AstraZeneca гонку по созданию вакцины против COVID-19. «Я прекрасно понимаю, что акции GSK долгое время не росли», — заявила Эмма Уолмсли на пресс-конференции, добавив, что она останется у руля фармацевтического и вакцинного бизнеса под названием New GSK.

«Вместе мы теперь готовы обеспечить скачкообразный рост New GSK и раскрыть возможности подразделения потребительского здравоохранения», — добавила Уолмсли.

GSK прогнозирует, что фармацевтический бизнес будет увеличивать продажи более чем на 5% в год до 2026 года, что в целом соответствует текущим ожиданиям аналитиков. В прогнозе также указано, что подразделение потребительского здравоохранения получит дивиденды в размере до 11 млрд долл.

Николай Соколов

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