В Химках построят производственный корпус центра «Фармзащита»

На Вашутинском шоссе в подмосковных Химках возведут производственный корпус для нужд научно-производственного центра «Фармзащита», который займется разработкой и производством препаратов и изделий медицинского назначения. В новом корпусе площадью 1870,3 кв.м будут изготавливать наполненные, смоченные и аэрозольные лекарственные специальные средства медицинской защиты, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Объем инвестиций составит порядка 465 млн руб. Застройщиком является ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Сроки строительства не указаны.

17 июня сообщалось, что руководитель ФМБА Вероника Скворцова запустила на предприятии новый участок по производству активных фармацевтических субстанций. Тут будут выпускать продукцию от небольших экспериментальных серий до крупнотоннажного производства.

«Фармзащита» является головной организацией в системе ФМБА по разработке и производству лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения.

Фото: fmba.gov.ru

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