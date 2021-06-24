Bayer инвестирует 1 млн евро в локализацию производства на «Макиз-Фарма»

Bayer и «Макиз-Фарма» договорились запустить совместное производство безрецептурных препаратов для рынка России и стран СНГ. Инвестиции в проект составляют 1 млн евро.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer и ООО «Макиз-Фарма» планируют ежегодно выпускать на мощностях российского фармпроизводителя 8,5 млн упаковок препаратов для лечения остеоартроза и остеохондроза, для профилактики дефицита кальция, а также для симптоматической терапии ОРЗ и простудных заболеваний у детей. Все препараты будут производиться по полному циклу и реализовываться в России и странах СНГ. Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, поступившем в «ФВ», подписан пятилетний контракт с возможностью расширения рынков и продления срока действия соглашения.

Bayer инвестирует в проект 1 млн евро. Старт продаж продукции запланирован на конец 2022 года.

«Благодаря сотрудничеству с «Макиз-Фарма» ожидаемый совокупный локализованный объем производства составит 8,5 млн упаковок в год», – приводятся слова генерального директора АО «Байер» Нильса Хессманна.

ООО «Макиз-Фарма» обладает статусом промышленного комплекса Москвы. До 1 января 2023 года промышленные комплексы и технопарки могут выбирать либо текущую льготу – налог на прибыль в размере 12,5%, либо инвестиционный налоговый вычет, при этом у них останутся льготы на имущество и землю. С 2023 года в соответствии с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, перестанут действовать.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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