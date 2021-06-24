Эксперты оценили перспективы создания нового центра по лекобеспечению

Фармотрасль в целом прогнозирует повышение эффективности госзакупок лекарств в результате создания нового центра организации лекарственного обеспечения. Эксперты считают, что менять систему закупок необходимо постепенно, чтобы избежать рисков для пациентов.

Агентство PBN H+K Strategies провело исследование среди экспертов фармотрасли, посвященное созданию Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, утвержденного распоряжением правительства 28 октября. Результаты исследования были озвучены на пресс-конференции, передает корреспондент «ФВ».

Результаты исследования

Участниками исследования стали около 20 экспертов в сфере здравоохранения и фармотрасли: представители российских и иностранных компаний, органов власти, а также пациентских организаций и НКО.

Новая структура повысит гибкость и оперативность заключения контрактов в рамках госзакупок, позволит эффективнее оценивать потребности в лекарствах, вести прямые переговоры, а также заключать альтернативные контракты, ожидают эксперты. Большинство из них отметили, что не видят для себя рисков из-за изменений схемы закупок.

К тому же участники исследования выделили пять наиболее значительных проблем существующей системы лекобеспечения: ценообразование, недостаточное финансирование, предоставление преференции отечественным производителям, отсутствие страхового возмещения, а также отсутствие инновационных контрактов, в частности в формате кост-шеринг и риск-шеринг.

По мнению опрошенных экспертов, в настоящее время приоритет системы лекарственного обеспечения заключается в максимальной бюджетной экономии за счет приобретения наиболее дешевых наименований. Такой подход хотя и позволяет увеличить охват, но в то же время вредит интересам пациентов, ограничивая их доступ к инновационной терапии, считают они.

Плавный переход

Глава ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава, выступая на пресс-конференции, согласился с результатами исследования и отметил три позитивных момента для индустрии: разделение функций между Министерством здравоохранения и создаваемым учреждением, планирование спроса, которое помогло бы компаниям более точно прогнозировать объем производства, и функцию создания и управления резервами. При этом, по мнению Кукавы, необходимо избежать одномоментного перевода препаратов всех нозологий в введение нового учреждения, так как это может привести к коллапсу, пока система будет проходить естественную отладку.

С ним согласился и глава отдела мониторинга общественной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru) Алексей Михайлов, отметив, что каждое изменение системы приводит к временным перебоям в поставках препаратов. По его мнению, необходимо сначала протестировать изменения на препаратах для лечения тех заболеваний, которые не требуют пожизненного приема лекарств.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан получил свидетельство о регистрации 26 ноября. Его возглавила Елена Максимкина. Как сообщал «ФВ», центр займется закупками лекарств в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Маргарита Грошева

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