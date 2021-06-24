Роспатент и Sanofi требуют пересмотра решения суда по патенту на инсулин гларгин

В 2017 году Роспатент не удовлетворил возражение компании «Герофарм» и оставил в силе патент Sanofi на инсулин гларгин. После этого «Герофарм» обратился в суд по интеллектуальным правам. В сентябре он обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение питерской компании. Теперь Роспатент и Sanofi подали жалобу с требованием пересмотреть решение суда.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности подала кассационную жалобу в связи с решением суда по интеллектуальным правам, согласно которому Роспатент должен повторно рассмотреть возражение Санкт-Петербургской компании «Герофарм» против выдачи патента Sanofi на инсулин гларгин. Рассмотрение назначено на 18 января 2021 года, следует из картотеки арбитражных дел.

В чем дело

В 2017 году «Герофарм» подал возражение против выдачи патента Sanofi № 2564104 на группу изобретений «Композиции инсулинов длительного действия». Тогда Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил патент в силе.

В том же году «Герофарм» обратился в суд и потребовал признать недействительным решение Роспатента. Судебные заседания многократно откладывались по обоюдному ходатайству сторон, так как «Герофарм» и Роспатент пытались мирно урегулировать спор, следует из материалов дела. 24 сентября этого года суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента, принятое в 2017 году, и обязал его повторно рассмотреть возражение компании «Герофарм».

Жалоба Sanofi

Помимо Роспатента кассационную жалобу подала также Sanofi, которая выступает третьим лицом в споре компании «Герофарм» и Роспатента в суде. Это следует из сообщения компании, поступившего в «ФВ». «Попытки оспорить патент на инновационный препарат, который в России принимают более 181 тыс. людей с сахарным диабетом, могут крайне негативно сказаться на доступности современных инсулинов для пациентов, что является недопустимым. Мы уверены в том, что наше изобретение отвечает всем критериям патентоспособности, и намерены отстаивать свою позицию во всех инстанциях», — отметил директор по корпоративным связям Sanofi в странах Евразийского региона Юрий Мочалин.

Роспатент уже несколько раз рассматривал возражения отечественных компаний против патента на инсулин гларгин компании Sanofi с торговым наименованием «Туджео». При этом коллегии экспертов каждый раз выносили решение о том, что это изобретение отвечает всем критериям патентоспособности, а именно критериям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, и поэтому патент признавался действительным, уточнили в Sanofi.

Позиция «Герофарма»

В пресс-службе «Герофарма» назвали патент № 2564104 на инсулин гларгин 300 Ед/Ме примером «вечнозеленых» патентов, так как он защищает не инновационную молекулу, а более высокую дозировку.

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрировано два препарата Sanofi в рамках одного международного непатентованного наименования «инсулин гларгин», но с разными дозировками: «Лантус СолоСтар» (100 ЕД/мл) и «Туджео СолоСтар» (300 ЕД/мл). При этом, поясняли в «Герофарме», оба этих препарата содержат одно и то же действующее вещество, одинаковую лекарственную форму в виде раствора для инъекций, одни и те же показания и противопоказания к применению и имеют возможность достижения одинакового терапевтического эффекта.

Маргарита Грошева

pharmvestnik