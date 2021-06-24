Правительство изменило правила формирования лекарственных перечней

Правительство РФ постановлением №2021 от 3 декабря 2020 года адаптировало Правила формирования перечней и минимального ассортимента лекарственных препаратов под ранее анонсированные изменения. Из Правил исключен перечень обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), отдельно упомянуто понятие биоаналогов, уточнен регламент рассмотрения комибинированных препаратов. Правительство РФ постановлением №2021 от 3 декабря 2020 года адаптировало Правила формирования перечней и минимального ассортимента лекарственных препаратов под ранее анонсированные изменения. Из Правил исключен перечень обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), отдельно упомянуто понятие биоаналогов, уточнен регламент рассмотрения комибинированных препаратов.

Федеральные льготники с 2021 года будут обеспечиваться по перечню ЖНВЛП, а не ОНЛС, как ранее. Для этого создается Федеральный регистр льготников. Соответствующий закон принят в июле 2020 года. Таким образом, поправками в Правила указание на ОНЛС исключается.

В перечень ОНЛС включались препараты, уже присутствующие в списке ЖНВЛП, но не все получали одобрение комиссии. Утвержденные на 2020 год перечни содержали 758 позиций ЖНВЛП и 406 – по программе ОНЛС.

Поправками уточняется, что производитель при подаче заявления о расширении перечня должен указывать предельную цену для каждой дозировки.

Также указывается, что для включения в перечни эквивалентной лекарственной формы уже находящегося в списках препарата не нужно проводить клинико-экономическое исследование и анализ влияния на бюджеты.

Правила дополняются пунктом, что в случае равенства голосов при голосовании правом решающего голоса наделяется председатель комиссии.

Если на добавление в список претендует комбинированный препарат, то он не рассматривается, если один из компонентов не зарегистрирован в РФ.