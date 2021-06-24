«Фармасинтез» зарегистрировал цену на ремдесивир на уровне 7,4 тысячи за флакон

Ремдесивир пока зарегистрирован у оригинатора Gilead Sciences (ТН Веклури) и «Фармасинтеза» (Ремдеформ). Препарат включен в перечень ЖНВЛП на 2021 год.
Gilead пока не зарегистрировала цену на Веклури в России. Но в компании говорили, что будут поставлять ремдесивир развитым странам по цене $390 за флакон (28,5 тысячи рублей по актуальному курсу), для частных страховых компаний – по цене $520 за флакон.
У Gilead действует патент на ремдесивир в России до 2035 года. «Фармасинтез» обращался к Gilead за получением добровольной лицензии и попросил представителей российских властей разрешить использование патента американской компании. Ответа пока не получено.
Ремдесивир – препарат, разработанный Gilead Sciences. Это первый одобренный в США в октябре препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. При этом результаты исследования ВОЗ Solidarity показали, что лечение ремдесивиром не отражается на снижении смертности, а также не сокращает потребность в искусственной вентиляции легких. ВОЗ рекомендовала не применять ремдесивир в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания.
В России ремдесивир вошел в девятую версию рекомендаций Минздрава России по одной из схем лечения новой коронавирусной инфекции (при среднетяжелой форме) в стационаре.
Готовит к выводу на рынок свой ремдесивир и «Р-Фарм». Компания 10 декабря получила разрешение на проведение III фазы исследования эффективности и безопасности препарата по сравнению со стандартной терапией у госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. В КИ примут участие 220 человек.
Фото: elglobal.es