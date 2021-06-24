Закупки лекарств для ФСИН вернули Минздраву

С 2021 года Минздрав вновь будет закупать лекарства от ВИЧ и гепатитов для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Служба с марта 2019 года самостоятельно заказывала препараты у единственного поставщика в лице «Нацимбио». С 2021 года Минздрав вновь будет закупать лекарства от ВИЧ и гепатитов для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Служба с марта 2019 года самостоятельно заказывала препараты у единственного поставщика в лице «Нацимбио».

Постановление правительства, возвращающее централизованную закупку препаратов для терапии ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С Минздраву, вышло 28 ноября и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Минздрав с 2017 года централизованно закупает препараты от ВИЧ и гепатитов, в том числе и для ФСИН. Но с марта 2019 года постановлением правительства служба была исключена из централизованной схемы закупок.

Единственным поставщиком этих групп препаратов для ФСИН с 2014 года является «Нацимбио». Предприятие «Ростеха» последние годы закупало для службы и медизделия. За прошедший период 2020 года, по данным СПАРК-Интерфакс, «Нацимбио» заключило со службой контракты на поставку препаратов, вакцин и медизделий на 3 млрд рублей.

В 2021 году на закупки препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией планируется направить на 2 млрд рублей больше, чем в предыдущем – всего 29,4 млрд рублей.

По данным Научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к 30 сентября 2020 года в России диагностированы почти 1,1 млн инфицированных ВИЧ, на диспансерном учете состояли 770 тысяч человек. АРВ-терапию получали 581,6 тысячи пациентов. Минздрав готовит стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года.