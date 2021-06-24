Минздрав одобрил новый препарат для лечения СМА

Рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) зарегистрирован под торговым названием «Эврисди». Лекарство одобрено в лекарственной форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь. Минздрав разрешил его гражданский оборот сроком на 5 лет.

Инструкция по медицинскому применению «Эврисди» пока недоступна в государственном реестре Минздрава.

Процесс регистрации препарата в России занял восемь месяцев. Как писал ранее «ФВ», компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош» подала документы на регистрацию препарата 18 марта. Как анонсировала компания ранее, рисдиплам в случае одобрения может стать первым пероральным препаратом для амбулаторного лечения больных СМА.

В регистрационные исследования были включены пациенты со СМА разных типов, всего порядка 400 человек.

В России это второй препарат для лечения СМА, получивший одобрение регулятора. В 2019 году Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату «Спинраза» компании «Биоген», получившему статус орфанного.

В июле 2020 года Минздрав начал регистрацию препарата генной терапии для лечения СМА — «Золгенсма» компании «Новартис». Он содержит вектор доставки дефектного гена, который отвечает за синтез белка SMN. По оценкам 2019 года, «Золгенсма» — один из самых дорогих препаратов в мире.

Елена Воронина

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