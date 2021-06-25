Biogen может снизить цену на новый препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm

Biogen заявила, что может снизить цену на годовой курс своего препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm. Производителя критиковали аналитики и американские законодатели. Цена может быть снижена, если средство будут принимать больше людей, чем планировалось.

Компания Biogen заявила, что может скорректировать цену на препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm, если его будут принимать больше людей, чем планировалось. Об этом сообщает издание Becker’s Hospital Review со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания сделала такое заявление из-за критики по поводу стоимости препарата, одобренного FDA в начале июня. Biogen продает годовой курс препарата за 56 тыс. долл., в то время как аналитики ожидали, что цена окажется в несколько раз меньше.

«Наша единственная проблема здесь связана с годовыми затратами [на Aduhelm] и с тем, может ли шок от цен в 56 тыс. долл. в год усилить контроль над лекарственным ценообразованием», — заявил аналитик Stifel Джефф Прейс, который оценивал цену на препарат примерно в 10 тыс. долл. в год.

Председатель финансового комитета Сената США Рон Уайден также заявил, что «бессовестно просить пожилых людей и налогоплательщиков платить 56 тыс. долл. в год за лекарство, эффективность которого еще не доказана».

В своем заявлении компания Biogen сообщила, что определила стартовую цену своего препарата, исходя из своей веры в «эффективность лечения, а также размер соответствующей популяции пациентов на основе критериев клинического испытания».

«В случае если наши фундаментальные предположения о численности населения и скорости внедрения значительно отличаются от ожидаемых, мы готовы работать с государственными и частными плательщиками для решения проблемы ценообразования, чтобы обеспечить как доступ [к препарату] для пациентов, так и устойчивость бюджета», — заявили в компании.

Biogen добавила, что, по ее оценкам, от 1 млн до 2 млн пациентов с болезнью Альцгеймера будут соответствовать критериям для получения препарата. Но компания не ожидает, что всем этим пациентам средство будет назначено незамедлительно. По заявлению производителя, внедрение будет «постепенным, в течение нескольких лет».

Компания не уточнила, сколько еще людей должны будут принимать препарат, чтобы компания скорректировала цену, или на сколько она будет ее корректировать.

Николай Соколов

pharmvestnik